El Balonmano Jerez busca a sus futuras promesas para la cantera

El club Balonmano Jerez busca nuevo talento para su cantera y ha organizado para este miércoles una jornada de captación de puertas abiertas. El evento tendrá lugar en el Pabellón Antonio Vega, sede habitual de los entrenamientos y partidos del club, con el objetivo de encontrar a las futuras promesas de este deporte en la ciudad.

La jornada se ha dividido en dos turnos en función de la edad de los participantes, pensando ya en la próxima temporada. A las 17:00 horas será el turno de los alumnos de Primaria (nacidos entre 2015 y 2020), mientras que a las 19:00 horas están convocados los estudiantes de Secundaria (nacidos entre 2011 y 2014).

El presidente del club, Julián Córdoba, ha explicado que la iniciativa busca ofrecer a los jóvenes una primera toma de contacto con este deporte. El objetivo es que "cojan en muchos casos por primera vez un balón de balonmano, lo boten, lo pasen y bueno, vean un poco si si les gusta". La invitación está abierta tanto a "chicos y chicas que estén descontentos con el deporte que está realizando en la actualidad y busquen otro", como a aquellos que no practican ninguno y quieran iniciarse.

Buscamos chicos y chicas que quieran venirse, pasar un rato divertido, probar nuestro deporte" Julián Córdoba

Renovación desde la base

Esta jornada de captación responde a una necesidad estratégica del club, que tras tres años de actividad ve cómo sus jugadores de cantera se van haciendo mayores. Julián Córdoba subraya la importancia de fortalecer las categorías inferiores para asegurar el futuro del proyecto. "Nos falta un poco una renovación desde abajo", ha admitido el presidente, para poder formar equipos en categorías benjamín y alevín.

Aunque es la primera vez que el club organiza un evento de captación de esta magnitud, sus puertas "siempre están abiertas a cualquier chico o chica que quiera probar". Para esta ocasión, se ha realizado un importante esfuerzo de difusión con cartelería y comunicación directa con los centros escolares de Jerez, con la confianza de "tener una buena acogida".

Final de una temporada exigente

La temporada actual, calificada por Córdoba como "intensa y exigente", está a punto de finalizar. El Balonmano Jerez ha contado con cuatro equipos federados (infantil y cadete femenino, y alevín y cadete masculino) y ahora afronta la fase de Copa con "ciertas opciones en un par de categorías de avanzar y llegar a la final". Sin embargo, la directiva ya tiene la vista puesta en la planificación del próximo curso.

La organización de una nueva temporada es siempre "una auténtica locura" para la directiva, que debe gestionar equipos, horarios, licencias y reconocimientos médicos. Sin embargo, lo asumen con entusiasmo porque, como dice el refrán, "Sarna, con gusto, no pica". Los interesados pueden acudir directamente al pabellón o contactar con el club a través del correo balonmanojerez@gmail.com o el teléfono 687 89 23 36.