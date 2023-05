Atlético - Cádiz: goleada para olvidar (5-1)

Mal partido del Cádiz de principio a fin ante el Atlético de Madrid. Lo más probable era perder viendo el nivel del rival y la alineación, con solo cuatro titulares, que sacó Sergio. Pero como siempre las formas y las maneras de jugar y perder son importantes en este deporte y el Cádiz fue un equipo de dos categorías menos jugando ante el Atlético de Madrid. Ya no es cuestión de la calidad del rival que la tiene, lo que no se puede es poner una alfombra roja para que el equipo de Simeone haga lo que quiera. No, no puede ser.

Lo bueno es que este partido no debe ser referencia de un Cádiz que es capaz de esto y de partidos como el del Valencia. A eso hay que agarrase.

Con colo cuatro titulares (Conan, Iza, Alcaraz y Bongonda) en el once, y con jugadores que no deberían seguir en el Cádiz, caso de Diarra, y otros que están muy lejos de su mejor nivel, caso de Álex, el Cádiz veía como en la primera llegada Griezmann hacía el primero para los locales. A partir de ahí acoso y derribo, y el Cádiz jugando como un equipo muy pequeño.

Los amarillos trataron de reponerse pero en su mejor momento otro fallo de una defensa sin contundencia alguna propició el segundo tanto local, también de Griezmann. La segunda parte no fue mucho mejor. Nada más arrancar el tercero de Morata en una acción en la que le delantero le faltó tomarse un café y minutos más tarde un penalti 'made in VAR' por unas manos de Alcaraz previo toque en su cuerpo. Carrasco hacía el cuarto.

Lo mejor del Cádiz fue el golazo del Choco Lozano, su primer tanto es temporada, y el debut del canterano De la Rosa. Todo minutos antes de que Molina hiciera el quinto gol en un partido que deja al Cádiz a un solo punto del descenso. A olvidarse y mejorar.

Sergio habla de falta de actitud

Sergio se mostraba más contundente de lo que se podía preveer tras la derrota de su equipo ante el Atlético. El entrenador hablaba de cuestiones importantes, como la actitud y las ganas de afrontar el partido. Aspectos que cuando se tocan por un entrenador no suelen ser por algo bueno.

"No me arrepiento de la alineación. Había jugadores al límite tras varios partidos con mucho en juego. Me arrepiento de no haber contagiado al equipo con la actitud necesaria para un partido tan difícil. Sabíamos que el Atlético iba a salir fuerte pero no he sido capaz de inculcar hambre a los jugadores. El primer gol es un claro ejemplo de como hemos jugado el partido", explicaba el técnico cadista.

Sergio incidía en la falta de intensidad de los suyos.

"No hemos tenido el hambre necesaria para enfrentarnos a un partido como este. Nos ha faltado actitud y tenemos que entender que de esta manera va a ser muy difícil salvarnos. Teníamos que hacer muchos cambios en el once por el esfuerzo físico de las últimas semanas pero creo que nos ha faltado mucho para este partido".

Los goles del Atlético eran el reflejo de lo que se vio por parte del Cádiz durante el partido. "Estoy cabreado por la frecuencia defensiva. En el primer gol hemos tenido tres posibilidades de sacar el balón y en el resto de goles nos ha faltado más agresividad. No puede ser que tengamos un déficit. Con el gol tempranero nos ha costado mucho. Hemos tenido un mal día, hay que encajarlo pero también hay que ser autocríticos.