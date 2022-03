Álvaro Cervera habla tras su salida del Cádiz, se sincera sobre el equipo y la resolución de su contrato

Álvaro Cervera ha hablado por primera vez tras su salida del Cádiz CF. Unas declaraciones en un acto de la Federación de Fútbol de Galicia, junto a otros entrenadores, que han sido recogidas por la Cadena COPE en Vigo.

El extécnico cadista ha demostrado su señorío siendo claro sobre cómo está el que ha sido su equipo durante seis años. "El Cádiz está mejor ahora. Igual no ha merecido los puntos que merecía, pero lo veo mejor, más fuerte que los equipos que están abajo y lo veo con posibilidades", ha señalado.

Preguntado por su salida del Cádiz y el acto de despedida, decía lo siguiente: "No he visto nada de aquello porque lo viví y me quedo con esa impresión. Fue una reacción muy espontánea y muy bonita. No vaya a ser que vea algo que no me guste y emborrone el recuerdo", dijo.

Asimismo, Cervera fue preguntado por la finalización de su contrato que finalmente acabará en un juicio ya que el Cádiz no ofrece una propuesta para su resolución.

"Es una pregunta para la que no estaba preparado. Hoy en día estas cosas pueden pasar. Después de seis años y de un ascenso de Segunda B a Primera y ha pasado", explicaba el propio Álvaro Cervera.

«No estoy pendiente del teléfono»

En referencia a su nueva vida tras el paso por el Cádiz CF, Cervera reconocía que sigue pendiente de muchas cosas. "Viendo fútbol porque el fútbol te llama y con el paso del tiempo ya vas a algún estadio. Y también pasando tiempo con la familia, que antes no has podido", explicó el preparador.

Y sin prisa por encontrar un banquillo tras su exitosa etapa por el Cádiz CF durante seis años. "Ahora no estoy pendiente del teléfono. Lo que haces es pensar en las cosas buenas y malas que has hecho. No piensas ni dónde vas a entrenar ni a quién", apuntaba.

