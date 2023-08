Álex del Amor: "Hay jugadores de fútbol sala en Cádiz para estar arriba pero solo manda el dinero"

Álex del Amor ha anunciado su decisión de colgar las zapatillas de fútbol sala para la temporada 2023-2024 y asumir de lleno su papel como director deportivo del CD Virgili Cádiz.

A sus 38 años de edad, Álex del Amor cuenta en su currículum con una extensa trayectoria en este deporte y ha pasado por varios clubes de Jerez, Melilla, Cartagena, Ibiza, Dos Hermanas, Almeria y Londres, además del CD Virgili Cádiz, donde comenzó como jugador y donde concluirá su etapa deportiva. Ahora ha informado de su decisión en un comunicado personal. "Me voy orgulloso del camino recorrido, de los triunfos y los fracasos y sobre todo, de haber crecido como persona con los valores que me ha dado este deporte", asegura el ya ex jugador en su despedida.

Álex del Amor se incorporó a la dirección deportiva del CD Virgili Cádiz al inicio de la temporada 2022-2023, cuando el club descendió a la Tercera División y comenzó a reconfigurar su proyecto deportivo. Su objetivo como director deportivo era llevar a cabo la reestructuración del equipo y buscar volver a las tardes de gloria en el fútbol sala, retos logrados con sendos ascensos: a 2ªB Federación Futsal del primer equipo -con Álex del Amor como jugador-; y a División de Honor Nacional con el equipo juvenil -con Álex del Amor como segundo entrenador-.

Sobre la situación del fútbol sala en Cádiz reconoce que "no me gusta que se diga que hay jugadores aquí y no tenemos un equipo más arriba. La situación es la que es y le damos las gracias a las pequeñas empresas que nos apoyan".

"Siempre he sentido una enorme responsabilidad, si el equipo no hubiera ascendido me habría quedado junto", reconoce el ahora director deportivo que habla de la nueva temporada: "Afrontamos la nueva temporada con ilusión y muchas ganas, buscando la permanencia".