Alejo en COPE: «Antes era un jugador egoísta, ahora solo pienso en el equipo y en ascender con el Cádiz»

Uno de los fichajes más importantes del pasado verano es Iván Alejo. El jugador amarillo ha ofrecido una entrevista en exclusiva a Deportes COPE Cádiz en el que habla de su vida más personal y lo que espera de su nueva etapa en el Cádiz CF.

"Vengo al Cádiz a ascender a Primera División y hay equipo para ello. Hay que ser realistas e ir partido a partido pero la idea es meter al equipo arriba. Con la dinámica que lleva el equipo no podemos pensar en los 50 puntos. Somos un equipo agresivo y con calidad".

Alejo recuerda que "yo era antes un jugador egoísta que miraba antes por el equipo que por mí y con los años te das cuentas que eso es un error. Me siento cómodo por la izquierda y no hay problema por la posición en la que juegue. Lo importante es que tenemos que apoyar a los compañeros y al equipo".

"Si estoy bien de mente puedo ser un jugado diferencial. He pasado por situaciones buenas y malas en el fútbol y he aprendido. Con el Getafe nunca he tenido problemas y ahora le agradezco mucho a Manuel Vizcaíno y a Álvaro Cervera que han confiado en mí. Estoy muy feliz en Cádiz. El club se ha reforzado con buenos jugadores y hay mucho fondo de armario", explica.

