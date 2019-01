Deportes COPE con Álvaro Cervera en el Beach Club Potito

Tiempo de lectura: 1



Álvaro Cervera se ha convertido este martes en el protagonista de las tertulias que ‘Deportes COPE Cádiz’ lleva a cabo cada martes en Beach Club Potito, en plena playa gaditana de La Victoria.

En pleno mercado invernal, el entrenador del Cádiz CF no tiene problemas en reconocer que está tranquilo con el trabajo llevado a cabo por el club en este apartado, aunque las incorporaciones aún no han llegado. «Van a venir las dos o tres piezas que queremos nosotros», asegura. Y añade: «Cuando un equipo hace muchos fichajes rápidos es porque los necesita. No estamos en esa situación».