El Sheriff en COPE tras el pregón: "Me llevo para toda mi vida el cariño de Cádiz"

El pregonero, Juan Manuel Braza Benítez 'el Sheriff' ha hablado en COPE tras su pregón en la Plaza de San Antonio. El chirigotero ha correspondido a Cádiz con un brillante pregón recordando a grandes chirigotas, entre ellas las suyas.

"He recordado épocas doradas de las chirigotas, no solo las mías. Hemos tenido un hilo conductor con varios personajes y sobre todo la chirigota de Caiman con los integrantes que formaron parte de aquel grupo", ha explicado.









El Sheriff se va del pregón feliz, más que nunca. "Me siento muy agradecido. Cuando he visto a toda la Plaza San Antonio aplaudiéndome no lo voy a olvidar, después de 38 años he notado el cariño de los gaditanos y los aficionados. Todo eso me lo voy a llevar para toda mi vida", explica.

Y manda un mensaje a los turistas y a los gaditanos. "Que la gente venga a disfrutar de Cádiz, esto no es un botellón. Que la gente venga a disfrutar y pasarlo bien sin hacer botellón".