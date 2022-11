‘¡Que llueva Carnaval!’, de Fabio Castro, elegido cartel oficial del Carnaval de Cádiz 2023

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, y el concejal de Presidencia, Paco Cano, en calidad de presidente del jurado del concurso para la elección del cartel del Carnaval de Cádiz 2023, han dado a conocer hoy la obra ganadora del certamen e imagen oficial de las próximas fiestas. Se trata de ‘¡Que llueva Carnaval!’, del diseñador e ilustrador gaditano Fabio Castro.





La propuesta, una de las cinco finalistas seleccionadas por el jurado, ha recibido un amplio respaldo en el proceso de votación popular que ha determinado el ganador del concurso, acumulando un total de 1.400 votos por los 400 del segundo clasificado. La obra de Castro ha recibido en torno al 50 por ciento de los votos de los casi 700 participantes en este proceso. Cabe recordar que cada persona podía puntuar como máximo tres de las cinco obras seleccionadas por el jurado, emitiendo una valoración de 1 a 3 por orden de menor a mayor (siendo 1 la puntuación más baja y 3 la más alta).





Cazalilla ha señalado que “era para nosotros muy importante tener el cartel antes del sorteo, pues queremos que cada hito tenga su espacio. Así tenemos tiempo para darlo a conocer y para disfrutarlo, ya que la elección del cartel es un elemento con autonomía propia dentro del Carnaval, no un mero añadido”.





Además, la responsable de la Delegación de Cultura y Fiestas ha valorado que el ganador sea “un artista joven y de Cádiz, que ha vivido fuera y que vuelve con esa intención de declarar su amor a la ciudad a través de este concurso. Que en un certamen anónimo en el que participan personas de cualquier sitio el ganador sea un gaditano confirma el potencial y el talento que tiene nuestro tejido artístico también en el mundo de la ilustración”.





Paco Cano, por su parte, ha asegurado que el nivel de las obras presentadas “ha sido mucho más alto respecto a otros años” y que “cualquiera de las cinco finalistas habría representado muy bien al Carnaval”. Sobre ‘¡Que llueva Carnaval!’ ha indicado que se trata de un cartel “de consenso”, pues ha logrado una mayoría “abrumadora” en la votación popular que ha escogido al ganador.





El concejal de Presidencia ha destacado de la propuesta ganadora su “carácter narrativo, con un estilo gráfico cercano al cómic y lleno de guiños y sorpresas”. El cartel que representará las próximas fiestas “está también lleno de intención de transmitir valores y también transmite mucha alegría”.





El ganador del certamen ha acompañado a los concejales en la puesta de largo de su obra como cartel del Carnaval de Cádiz 2023. Fabio Castro ha explicado que, tras un tiempo viviendo fuera, ha podido regresar y “redescubrir Cádiz, repasando todos los momentos y lugares de mi infancia y añadiendo todas las experiencias que voy sumando desde mi vuelta en el año 2020”.





Esta nueva perspectiva, unida a un trabajo como guía turístico que le ha permitido “ser un visitante todos los días en Cádiz, una ciudad de la que no te puedes aburrir”, ha inspirado su obra, que surgió “como una revelación” tras un baño en La Caleta.





“Un día me tiré tres veces del Puente Canal y esa misma tarde, cuando iba a dormir la siesta, se me apareció la visión de lo que he dibujado. Tenía otra idea, pero se me vino esa imagen y vi a esos personajes que descendían de nubes cargadas de serpentinas y papelillos. Estos personajes son los que dan inicio al Carnaval, accionando una lluvia de papelillos y serpentinas sobre la ciudad”, ha resaltado.





El compromiso del autor está presente en su obra, con numerosos guiños familiares, ecologistas y sociales. Así, Fabio Castro ha querido dedicar el cartel “a todos los animales, plantas y seres vivos no humanos que habitan en Cádiz” y ha hecho un alegato en favor de la limpieza del mar y de las ciudades.





‘¡Que llueva Carnaval’ ha sido seleccionado como cartel del Carnaval 2023 de entre las 38 propuestas presentadas inicialmente. El jurado realizó una primera criba seleccionando a cinco finalistas y una votación popular ha determinado el ganador, reconocido con un premio en metálico de 6.000 euros.





El jurado ha estado presidido por el concejal de Presidencia, Paco Cano, con el técnico de la Delegación de Cultura y Fiestas Antonio Gómez Richarte como secretario. Como vocales han actuado Rocío Atrio, en nombre de la Asociación de Profesionales de la Ilustración (AIP); Carlos Marcos Vara, por la Asociación de Artesanos del Carnaval; Virginia León Santos Meni, en representación de la Asociación de la Prensa de Cádiz; Juan Francisco Saldaña Calle, por la Escuela de Arte; Ramón de la Rosa Barrasa, por parte de la Fundación Municipal de Cultura; y Alejandro Ahumada Pérez, del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Cádiz.