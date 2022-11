Presentada en Madrid la candidatura del Carnaval de Cádiz al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El Carnaval de Cádiz ha presentado, por todo lo alto, su candidatura al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid. Tras meses de trabajo, el respaldo de otros carnavales relevantes nacionales e internacionales y el apoyo de todas las instituciones públicas, la fiesta gaditana ha dado un paso significativo de cara al proceso de inscripción en la Lista Representativa de la UNESCO.





De este modo, el Carnaval de Cádiz sigue sumando apoyos en un camino que pasa ahora por Madrid ya que, tras la elaboración de la documentación de la candidatura en tres idiomas (castellano, inglés y francés) por parte de la Universidad de Cádiz en coordinación con el Aula de Cultura del Carnaval, corresponde ahora al Gobierno autonómico promover, elevar y aunar voluntades en vistas a la reunión del Consejo del Patrimonio Histórico prevista para la próxima primavera, donde se deciden y concretas las candidaturas de España al Patrimonio Cultural de la UNESCO.

El acto ha contado con la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el alcalde de Cádiz, José María González, el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, el presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, Antonio Montiel, el presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz, y el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, que han intervenido en el mismo y han coincidido en el respaldo a una candidatura solvente y fuerte que cuenta con el expediente ya elaborado.





En el transcurso del acto de presentación (organizado por Ayuntamiento de Cádiz y UCA, con el apoyo de Diputación provincial y conducido por la periodista Soco López, de Canal SUR TV), se ha proyectado por primera vez el vídeo oficial de la candidatura, producido y editado por la UCA gracias las imágenes cedidas por Onda Cádiz y la RTVA, así como sendos vídeos de apoyo de otros carnavales (Tenerife, Uruguay, Cátedra Unesco del Carnaval, Gualeguaychú de Argentina o Montevideo) y de pregoneros relevantes del carnaval gaditano (Joaquín Sabina, Sara Baras, Jorge Drexler, Javier Ruibal, Merche, Alejandro Sanz, David Palomar y Antonio Martín). Ha contado, además, con las actuaciones de la chirigota de El Selu y de las Niñas de Cádiz (ambos, también, pregoneros del carnaval).





García Montero, como anfitrión del espacio que acoge esta presentación, ha destacado 10 razones por las que el Carnaval de Cádiz debe ser incluido en el patrimonio cultural de la humanidad, entre ellas, que responde a todos los requisitos de la UNESCO para el patrimonio inmaterial como la transmisión generacional, el mestizaje, la libertad y la conciencia crítica, la literatura, la creciente presencia de las mujeres gaditanas en el Carnaval, el papel en la industria cultural y la tradición popular y, sobre todo, la música de “una riqueza impresionante” y la “dignidad de las calles de Cádiz, que es donde desemboca”.





En su discurso institucional de bienvenida, el alcalde de Cádiz ha manifestado que estamos ante “un paso más para la consecución de un anhelo que emana desde el propio pueblo. El Carnaval de Cádiz encierra en sí mismo un valor incalculable que opera mucho más allá de la calidad y belleza que supone como vehículo transmisor de la capacidad creativa que toda comunidad ostenta”. En este sentido –ha añadido-, “la copla de carnaval es el hecho diferencial que materializa en Cádiz el talento, la capacidad, la necesidad de crear de los gaditanos y las gaditanas. Con una musicalidad, una métrica y una intencionalidad muy marcadas y que para nada pueden ser enmarcadas dentro de los estándares de lo convencional, porque precisamente, frente a lo establecido, es por lo que el Carnaval de Cádiz se construye, erigiéndose en herramienta de una colectividad que desde lo popular, desafía todo poder, toda regla, que pretenda controlarlo".

Por su parte, el rector de la UCA, que ha agradecido el apoyo de todas las personas e instituciones que han trabajado en el expediente, ha resaltado que “honestamente, hemos hecho los deberes lo mejor que hemos podido” para, entre todos, “estar más cerca de ese empeño colectivo de que el Carnaval de Cádiz brille con todo el reconocimiento junto a los elementos más destacados del patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad”. Además, ha precisado que esta candidatura se presenta en Madrid con cinco fortalezas, “la más importante: el propio Carnaval de Cádiz, que reúne todos los atributos de la UNESCO para ser distinguido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El respaldo de otros carnavales, que consideran al de Cádiz como un referente, un modelo, un canon, y admiten que debe ser el primero en España en recibir esta distinción. Traer a Madrid no una propuesta sino una candidatura en firme con la documentación elaborada. La adhesión de miles de personas de todo el mundo y el apoyo unánime de todas las instituciones”.





En opinión del presidente de la Diputación de Cádiz, “el Carnaval de Cádiz no es solamente una manifestación cultural. Estamos ante uno de los grandes motores sociales y económicos de una provincia que necesita exprimir cada uno de sus recursos. Saben que el turismo es un sector vital para su desarrollo. En la Diputación de Cádiz, tenemos más que claro que hay seguir creciendo como destino, mimando a los viajeros y ofreciéndoles cada vez más atractivos. Cádiz sigue siendo, cómo no, un referente de sol y playa, pero el turista quiere más. Nos busca por nuestra gastronomía, por nuestra oferta cultural, por nuestra historia y por la hospitalidad de nuestra gente. Y ahí el Carnaval es una de nuestras grandes cartas de presentación. El Carnaval es un elemento dinamizador y generador de empleo, en sectores tan diversos como la hostelería, la artesanía o la estética. Se calcula que el impacto económico del Carnaval en la provincia de Cádiz llega a rondar los 20 millones de euros al año. Todos estos argumentos son más que suficientes para reivindicar la importancia cultural, etnográfica y económica de una fiesta en la que se vuelca toda una ciudad. Si me permiten decirlo, toda una provincia e incluso, cada vez más, toda una comunidad autónoma”.





En palabras del consejero de Presidencia de la Junta, este reconocimiento "es más merecido y ahora llega el salto definitivo para conseguirlo con el apoyo de todas las instituciones y por supuesto de la Junta con su presidente al frente" y "nos vamos a dejar la piel en esa comisión". El Carnaval de Cádiz es "una de las mayores credenciales de la marca Andalucía y España. Hoy estamos más cerca de lograrlo y con la certeza de que es único. No concebimos un Cádiz sin carnaval y un carnaval sin Cádiz". Antonio Sanz ha afirmado que "no es solo fiesta, es cultura, arte, convivencia, economía y sobre todo, es libertad", se extiende a todo el territorio nacional y trasciende también el tiempo, puesto que "se vive el Carnaval siempre no solo en febrero". Y genera riqueza, "es fusión. Todos cabemos en el carnaval. Es una tradición imposible de comparar", ha corroborado.





En los últimos meses, con el apoyo de todas las instituciones públicas, desde la Universidad de Cádiz se ha venido coordinando los trabajos de elaboración de la documentación del expediente del Carnaval de Cádiz para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad junto al Aula de Cultural del Carnaval. Unos trabajos de redacción, diseño y traducción al inglés y al francés de todos los materiales que han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz a la hora de producir la documentación y de los técnicos de la dirección General de Patrimonio de la Junta en el capítulo de la supervisión técnica de los mismos.





De este modo, se han cumplimentando todos los apartados del expediente ICH-02, seleccionado, diseñado y redactado los pies de fotos de las 40 fotografías que se aportan como testimonio gráfico y editado el vídeo de la candidatura (de 10 minutos de duración y, como en el caso del resto de la documentación, traducido a los dos idiomas oficiales de la UNESCO: inglés y francés).





Todos estos documentos han sido debidamente almacenados en un sugerente pen drive con forma de pito de caña que ha sido entregado en los últimos meses al secretario General de Cultura y Deporte del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Víctor Francos, al alcalde de Cádiz, José María González (el pasado mes de julio) y al presidente de la Junta de Andalucía (la semana pasada).





El acto de presentación de la candidatura del Carnaval de Cádiz al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Madrid ha contado con la presencia de los concejales de Cultura y Fiestas y de Presidencia del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla y Paco Cano, respectivamente; del subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, de los delegados territoriales del Gobierno, de Turismo, Cultura y Deporte y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía del ejecutivo autonómico en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, Jorge Vázquez e Inmaculada Olivero –respectivamente-, del delegado del Gobierno de la Junta en Madrid, Vicente Azpitarte, de la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera; del diputado de Cultura de Diputación provincial, Antonio González; del vicerrector de Cultura de la UCA, Jacinto Porro; del presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Federico Linares; del director de la Cátedra del Carnaval de la UCA, Alberto Ramos, y del comisionado UCA para la elaboración del expediente, el periodista Francisco Perujo, así como de los diputados José Román Ortega e Ignacio Romaní y los senadores Juan Espadas, Alfonso Moscoso, María Jesús Castro y Cándida Verdier.