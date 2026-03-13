Premios 'Lo mejó de lo mejón': conoce el listado de reconocimientos de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz
Tenores, octavillas, puesta en escena y diversos galardones reconocidos por el principal colectivo de la fiesta grande gaditana
Cádiz - Publicado el
1 min lectura38:25 min escucha
La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz ha dado a conocer su tradicionales premios 'Lo mejó de lo mejón'.
El Jurado compuesto por Verónica Sánchez Jurado, Álvaro Pérez García, Antonio Delfín Martínez, Javier Pecci Gutiérrez, tras analizar íntegramente el pasado Concurso de Agrupaciones en su categoría de adultos, acuerda dar los siguientes premios
MEJOR CUERDA DE TENORES:
COROS: La Esencia.
COMPARSAS: OBDC, Me quedo contigo.
CHIRIGOTAS: Los Compays.
MEJOR CUERDA DE SEGUNDAS:
COROS: El Sindicato.
COMPARSAS: La Camorra.
CHIRIGOTAS: Los Antiguos.
MEJOR CUERDA DE BAJOS: ADN.
MEJOR CUARTETERO/A: Francisco Javier González Ramírez (Chicho)
(Cuarteto “Que no vengan”).
MEJOR CONTRALTO: Yolanda Álvarez Utrera. (Comparsa La Marea).
MEJOR OCTAVILLA: Javier Ramírez Castillo (Comparsa Los Humanos).
MEJOR PERCUSIÓN:
COMPARSAS: Los Locos.
CHIRIGOTAS: Los Robins.
MEJOR CUERDA DE GUITARRAS:
COMPARSAS: DSAS3.
CHIRIGOTAS: Los que van a coger papas.
MEJOR INSTRUMENTACIÓN COROS: ADN.
MEJOR PUESTA EN ESCENA: Los Locos.
MEJOR IDEA ORIGINAL: Una Chirigota en Teoría.
AGRUPACIÓN MÁS POPULAR: Ssshhhh….
MEJOR AFINACIÓN:
COROS: ADN.
COMPARSAS: DSAS3.
CHIRIGOTAS: Ssshhhh…
MEJOR FALSETA DE TANGO: El Reino de los Cielos.
MEJOR AUTOR/A NOVEL: Jesús Gómez León (Comparsa El Patriota)
COMPONENTE MÁS CARISMÁTICO/A: Antonio García González “Alemania”
(Comparsa La Condená)
PREMIO “QUEDATE CON LA COPLA”: Popurrí de la Comparsa Los Humanos.
PREMIO RÍETE CON LA COPLA: Pasodoble “Las Balizas”, Chirigota SSShhh
PREMIO SUENA A CÁDIZ: Chirigota Los Antiguos.