El Jurado de COPE coincide en más de un 90% con el Jurado Oficial del COAC 2022

De 36 agrupaciones que han pasado a la fase semifinal del concurso el jurado de Cope ha coincidido en 32 de ellas.

Un porcentaje de acierto que ronda el 90% de coincidencias en un año atípico en el que el jurado ha ofrecido un fallo muy criticado.

Cuartetos

En la modalidad de cuartetos el porcentaje de aciertos ha sido del 100%, ya que los tres clasificados terminaron ocupando los tres primeros puestos del jurado de Cope.

Coros

En Coros el jurado de Cope acertó 5 de los 6 coros que el jurado oficial ha considerado dignos de la siguiente fase del Coac. El jurado de Cope introducía entre los 6 primeros al coro de Faly Pastrana ‘Los Dueños de Cádiz’ pero en su lugar el jurado oficial ha decidido que pase el de Antonio Procopio ‘Carrera Oficial’.

Comparsas

En la modalidad de comparsas el nivel de acierto del jurado de Cope asciende al 86,6%, habiendo coincidido con el jurado oficial en 13 de las 15 comparsas incluidas en la siguiente fase. ‘La división extranjera’ de Tocina y ‘Cantando bajo la Lluvia’ del Principito eran las dos comparsas que para el jurado de Cope merecían pasar y que finalmente se han visto sustituidas por ‘We Can Do Carnaval’ y ‘La Mafia de la Viña’, dos agrupaciones semifinalistas que se quedaron según la clasificación de cope la numero 16 y 17 respectivamente en la clasificación no oficial de la radio.

Chirigotas

En chirigotas el porcentaje de acierto se ha elevado por encima del 90%, acertando 11 de los 12 grupos que seguirán cantando en el concurso. El jurado de Cope tenía en la posición número 12 a ‘Los Falis’ en lugar de ‘A vivir que son dos días’ que ha sido la que finalmente ha pasado de ronda.