El emotivo homenaje a Julio Pardo en COPE con sus mejores tangos y muchos amigos

Cádiz ha sido en ocasiones injusta con algunos de los hijos que más gloria le han dado y que más han peleado por poner el nombre de la ciudad en el sitio que le corresponde. El dicho de 'nadie es profeta en su tierra' se ha cumplido alguna vez con autores de la talla de Julio Pardo Melero.

El conocido corista es el autor más laureado en el Carnaval de Cádiz, con el permiso de Antonio Martín García que por desgracia ya no sigue mostrando sus coplas en la fiesta gaditana.

La mayor parte de sus coros en el Concurso de Agrupaciones han pisado la Gran Final, consiguiendo muchos de ellos alzarse con el primer premio del certamen de coplas.

Por todo ello, Tangos y Pasodobles se vuelca con Julio Pardo y le brinda un sincero homenaje en el que no faltaran algunos de sus mejores tangos, por supuesto, y muchos amigos. Antonio Rivas, Juan Lucena, El Canijo de Carmona, Miguel 'El Tron' y Nandi Migueles.

Audio

Autores que han compartido con Pardo muchos coros, caso de Antonio Rivas. Letristas que ahora están en la agrupación como el Canijo. Rivales como Nandi Migules y su 'coro de los Niños', componentes como 'El Tron' y el gran director del coro de Julio Pardo como es Juan Lucena.

Julio Pardo: "Cádiz no me debe absolutamente nada"

Un homenaje en el que le acompaña en COPE su hijo, Julio Pardo Carillo. El futuro del coro va en sus manos y en su dirección tal y como reconoce su padre. Un reconocimiento importante el que también le brinda su heredero en la Cadena COPE.

El propio Julio Pardo, padre, explica en COPE si Cádiz le debe algo: "Nada, absolutamente nada. Cádiz me ha parido y es la tierra donde yo he nacido. En todo caso le deberé yo a Cádiz. Le he entregado coplas a mi tierra y me ha devuelto mucho cariño, algunas veces me han dado palitos. Todo lo que quieran dar yo lo agradezco".

"Me quedan muchas cosas por hacer y lo estamos preparando", reconoce el autor. "Me he intentado rodear siempre de los mejores en cuanto a las voces, las letras y la dirección", explica.

También te puede interesar:

Un emotivo homenaje a Julio Pardo, en el VI Tangos y Pasodobles

Los mejores cuplés del Carnaval de Cádiz en la batalla de coplas de COPE