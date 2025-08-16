Julio Pardo: "Se nos ha puesto la etiqueta de ser un coro machista y de derechas. Empezamos el concurso con 30 puntos menos"

Julio Pardo Carrillo y su coro estarán presentes el próximo 18 de septiembre en la Cena Subasta solidaria a beneficio de la Fundación Tierra de Todos que se llevará a cabo en el Hotel Cádiz Bahía.

El corista gaditano ha analizado el último concurso y la situación de la fiesta grande de Cádiz. "El Carnaval de ahora no me gusta porque te absorbe y te destroza. Hay gente que es muy fiebre de esto, yo no lo soy tanto. Si no tuviera seis meses del año para desconectar no seguiría en el concurso. No me gusta tanto el Carnaval pero es cierto que cuando llega pues me encanta, de hecho voy a cumplir 25 años en el coro".

"Hay muchos factores externos que hacen que haya autores que se piensen en seguir o no. Ahora los premios no se ganan solo en el escenario. Si el Carnaval ahora es manejar las redes sociales, rumores que son falsos y tener que desmentir de manera constante pues no me gusta. El Carnaval cada vez tiene menos de arte y más de todo eso", explica. "Este último COAC me ha dejado un sabor de boca malo por lo que se vive fuera del concurso".

"se está premiando el aprobado raspado, agrupaciones que suenan siempre igual"

Pardo ve un Carnaval que "todos los años es parecido, muchas agrupaciones van al aprobado raspado. Me aterra y me da pena que no se premie lo valiente y sí lo repetitivo. Las ideas se entienden más o menos dependiendo de quién las saque. Con algunas agrupaciones hay una mayor predisposición a entenderlo todo y con otras menos. Nuestro coro comienza el concurso con treinta puntos menos, el baremo que se nos pone a nosotros es más alto que al resto. Si no sacamos Los Martínez es imposible que este coro gane".

"Nosotros somos los machistas y los fachas", explica con ironía el autor del coro. "Nos ponen etiquetas y sambenitos. Hagas lo que hagas lo haces mal. Me parece estúpido pensar que un coro tiene un corte ideológico cuando nuestro coro tiene cuatro autores que piensan distinto". Mi padre estaba dispuesto a tirar así con todo esto pero yo puedo vivir sin Carnaval perfectamente".

EL SOMBRERO DEL CORO 'sigo siendo el rey' EN LA cena subasta solidaria en el hotel cádiz bahía

El Hotel Cádiz Bahía acogerá esta cita el próximo 18 de septiembre desde las 20:30 horas. Todo aquel que lo desee puede disfrutar de una jornada única, cenando con las agrupaciones finalistas del COAC 2025 en la misma mesa, disfrutando de una actuación carnavalesca destacada y por supuesto teniendo la oportunidad de pujar en la subasta de parte de los tipos de las finalistas del Falla.

Y para esa cita no faltará un obsequio del coro de Julio Pardo. "Un objeto que es muy especial para nosotros. En 2016 éramos 'Sigo siendo el Rey', y por eso vamos a donar un gorro de mexicano de un coro que nos gustó mucho y que pertenece a Javi Lucena. Es un gorro difícil de encontrar porque viene de México especialmente".

Todo gracias a un cubierto solidario que se podrá adquirir en la recepción del Hotel Cádiz Bahía o en su web: www.hotelcadizbahia.com