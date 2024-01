"La gente tiene la piel fina dependiendo a quién se critique"

Las redes sociales han echado humo con la chirigota gaditana 'Sácamela de la boca'. Con un tipo de masoquistas, la agrupación ha tenido golpes de humor en los que hacía referencia a cuestiones físicas de algunos figurantes y personas del Carnaval. Algo que no ha gustado en un sector de la afición y de lo qu se defiende la propia agrupación.

"Tenemos la piel muy fina en el Carnaval, depende a quíen se le dé la carga y quién lo diga. Esto es Carnaval, no entiendo porqué ahora la gente se escandaliza ahora". Lo dice Carolina García, la integrante femenina de la chirigota.

Carolina es chirigotera pero antes ha sido comparsista, concretamente en 'La tía de la tiza'. "Me lo he pasado muy bien, el resultado de la chirigota ha estado muy bien. Estoy muy contenta de participar en esta agrupación, después de salir en comparsas me llamaron de la chirigota y he confiado con lo que me ofrecían. Había amigos mios dentro de la chirigota y he encontrado el año para poder salir en una modalidad que me encanta", concluye.