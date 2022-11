El coro de Julio Pardo vuelve con fuerza: "Hemos estado tres años fuera tras 43 sin faltar al Falla"

Vuelve el coro de Julio Pardo tras años ausente por la pandemia y el descanso del pasado COAC. Pilar clave del grupo, Julio Pardo Carillo habla en los micrófonos de COPE.

"Un coro que ha participado 43 años sin descanso alguno que estemos tres sin participar ha sido algo impensable pero nos ha servido para recargar pilas y volver con mucha fuerza", reconoce Pardo. La agrupación va a participar este 2023 con 'Los martínez'. "Es la idea que teníamos para el concurso de mayo. Ese tipo con el que estamos convencido que podemos hacer un gran concurso va a ser el que saquemos para el mes de febrero del año que viene".

La agrupación vuelve a contar con Antonio Rivas. "Todo lo hemos hecho con naturalidad. Antonio nos pidió no seguir hace unos años y ahora ha vuelto. El Canijo decidió que por diferentes circunstancias no podía seguir en el coro y se lo pedimos a Rivas y no ha tenido problemas en volver".

El coro sigue teniendo presente a Julio Pardo padre. "Él da siempre el visto bueno a todo, el filtro es suyo", reconoce su hijo en COPE. "Le agradezco mucho que me deje trabajar con absoluta libertad, me corrige algunas cosas pero estoy encantado de vida".

Un tipo de tango muy peculiar el de Pardo. "El estilo propio de este coro que es de los finales de los 90 como todo ha evolucionado y hay modas. En los últimos años quizás el tango ha tirado por ser más melódico, pop y menos flamenco. Nuestro objetivo es volver a ese tango bailable, entiendo que debe ser así. Un tango rápido y sin tantos parones".