Antonio Rivas: "Cádiz pierde su banda sonora sin Julio Pardo"

Una de las personas que más ha conocido a Julio Pardo ha sido Antonio Rivas. Eterno compañero de los coros de Pardo, el autor se ha mostrado conmocionado en los micrófonos de COPE recordando al que siempre ha considerado como un hermano.

"He llegado al ensayo y Juan Lucena nos ha dado la noticia. Él aparentaba un estado más que saludable y no pensábamos que iba a pasar esto. Hasta hace unos días celebrando el pase y ayer en el ensayo con nosotros. Estaba muy ilusionado con el coro y este hijo que tenemos en común que es 'Los martínez'".

¿Qué pierde la ciudad sin Julio Pardo? "Cádiz pierde la banda sonora de esta ciudad. La persona que se propuso mantener y renovar el mundo del coro. Ha sido siempre un referente. Igual que Antonio Martín en comparsas y siempre ha sido un referente. Además ha compuesto marchas procesionales para la Semana Santa de mucha ciudades. Trasciende el propio carnaval, ha sido un músico que va más allá de todo. Para mi es un honor haber estado 27 años a su lado. Hemos visto crecer a nuestros hijos.

"Cuando he visto el altar que le han hecho en el escenario del Falla me he derrumbado. No se si le vamos a hacer un tango de homenaje porque tampoco quiero que piense que nos aprovechamos de la pérdida de Julio en el propio concurso", concluye Rivas.

