¿Por qué debemos temer al cambio climático en Andalucía?

Los críticos de cine hablan de final distópico cuando la película termina de una forma apocalíptica. Si no queremos un final apocalíptico en Andalucía deberíamos escuchar a la comunidad científica. Las previsiones hacen pensar que, de no poner freno al cambio climático, en el plazo de cien años no reconoceremos lo mejor de nuestra comunidad.

El Gobierno andaluz ha hecho suyo ese temor y está ultimando los trámites necesarios para contar con un Comisionado que supervise y coordine las labores de la Oficina Andaluza por el Cambio Climático.

REVOLUCIÓN VERDE

Según los planes de la Junta de Andalucía, a partir enero de 2020, la figura del Comisionado será encarnada por un funcionario de máximo nivel. Una persona que tiene por delante mucho trabajo y un encargo concreto: promover una auténtica revolución verde para convertir Andalucía en un referente en la lucha contra el cambio climático.

CONSECUENCIAS CLIMÁTICAS

Según la comunidad científica, la temperatura media del mundo va a subir entre uno y tres grados durante los próximos cien años. Eso significa que en Andalucía ya no será noticia que en Sevilla se alcancen máximas de 46 grados, porque lo normal serán veranos de 50 grados.

Tampoco podremos practicar actividades acuáticas en el mayor pantano de Andalucía, situado en Iznájar. Probablemente ese embalse ya no existirá. La falta de lluvias provocará también que árboles protegidos, como el pinsapo o el pino silvestre, desaparezcan y que en su lugar tengamos bosques de matorral, que será la especie vegetal predominante por su dureza.

También cambiarán las cosas en los municipios costeros andaluces, donde soportarán un crecimiento del mar de entre 5 y 20 centímetros al año. Y es que la temida subida de temperatura acelerará que los polos se derritan y suba el nivel de mares y océanos.

TIEMPO DE ACTUAR

Los científicos alertan de los peligros del cambio climático y las administraciones públicas son las que deben desarrollar políticas acertadas. Es por eso por lo que los parlamentarios andaluces se pusieron de acuerdo y aprobaron la Ley de Cambio Climático, un texto que recoge medidas destinadas a luchar contra este problema. Ahora, un año después, la maquinaria está engrasada y en 2020 Andalucía será referente en la sostenibilidad, según ha defendido en distintas ocasiones el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.