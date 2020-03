¿Cuántos centros de Información a la Mujer hay en Andalucía y dónde están?

El Gobierno andaluz es consciente de que nuestra comunidad necesita poder contar con el enorme talento creativo, emprendedor e innovador de las mujeres porque la Andalucía ilusionante que tenemos en estos momentos quiere ser protagonista tanto en España como en el mundo y para ello es necesario contar con el talento, el potencial de las mujeres que se han convertido en un poder extraordinario.



Es importante destacar que el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) crece por segundo año consecutivo y supera ya los 44 millones de euros. El presupuesto del IAM pasa de los 43.314.015 de 2019 a los 44.080.096 en 2020, eso supone 766.081 más y un aumento del 1,7%. Una subida que se suma a los 414.015 euros que se incrementaron en 2019 con respecto a 2018, cuando se pasó de unas cuentas de 42,9 millones a los 43.314.015.



El compromiso del Gobierno andaluz para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es contundente y ha quedado reflejado en las medidas que se han puesto en marcha como es el primer Plan contra la Desigualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, que ya está en fase de elaboración o el hecho de incentivar el emprendimiento de la mujer o su incorporación al campo, algo que está permitiendo encarar el problema del relevo generacional.

Estos son los 176 Centros Municipales de Información a la Mujer en Andalucía

Andalucía dispone actualmente de una red de 176 Centros Municipales de Información a la Mujer, repartidos por toda la comunidad autónoma, atendiendo a más de tres millones de mujeres que viven en 321 municipios andaluces.

El mantenimiento y ampliación de esta red es una de las principales apuestas del Gobierno andaluz, por ello, el pasado año contó con una financiación récord por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de más de 15 millones de euros.

Estos centros ofrecen a todas las mujeres del ámbito de acción, de forma gratuita, información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades, orientación y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, laboral, empresarial, servicios sociales y dinamización.

También se realizan en ellos actividades y programas orientados a conseguir la plena participación de las mujeres en la sociedad, dando una respuesta inmediata a sus necesidades, asegurando calidad y confidencialidad.

En la actualidad hay alrededor de 500 profesionales atienden estos centros que han atendido a más de 77.000 mujeres.

Además, cabe recordar que, por primera vez, para el año 2020 la Junta de Andalucía va a conceder subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro destinadas a formación y estudios en materia de violencia de género por un importe de 650.000 euros.

¿Dónde están los centros de Información a la Mujer en Andalucía?

Desde COPE Andalucía te mostramos un listado de los centros provinciales:

- CENTRO PROVINCIAL DE ALMERÍA

Paseo de la Caridad 125, Almería



- CENTRO PROVINCIAL DE CÁDIZ

C/ Isabel la Católica nº 13, Cádiz



- CENTRO PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Avda. Las Ollerías nº 48, Córdoba



- CENTRO PROVINCIAL DE GRANADA

c/ San Matías nº 17, Granada



- CENTRO PROVINCIAL DE HUELVA

Plaza San Pedro nº 10, Huelva



- CENTRO PROVINCIAL DE JAÉN

c/ Hurtado nº 4, Jaén



- CENTRO PROVINCIAL DE MÁLAGA

c/ San Jacinto nº 7, Málaga



- CENTRO PROVINCIAL DE SEVILLA

c/ Alfonso XII nº 52, Sevilla

Encuentra aquí el resto de centros municipales repartidos por toda la geografía andaluza.



También te puede interesar:

- El gesto de solidaridad de Andalucía que ha cambiado la vida de muchas mujeres



- ¿Por qué Andalucía es la comunidad autónoma líder en licitación pública?



CONTENIDO PROMOCIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA