EL AUTÓNOMO, EL HÉROE DE NUESTRA ECONOMÍA

Según la Real Academia Española el autónomo es la persona que trabaja por cuenta propia. La definición plasmada en papel es escueta, pero en la práctica podemos extendernos porque el trabajador autónomo es aquel que arriesga su tiempo y su dinero. Afortunadamente las administraciones lo entienden así y por eso se vuelcan en allanarles el camino.

‘Actualmente, el nivel de protección nos pone al mismo nivel que a los trabajadores por cuenta ajena. No existe ningún país en la Unión Europea que tenga mayor nivel protección para los autónomos que en este país’ asegura el coordinador general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, José Luis Perea. En el caso de Andalucía se registran más de 526.000 autónomos que aportan el 19% al Producto Interior Bruto de la comunidad.

PLAN DEL GOBIERNO ANDALUZ

Con el objetivo de favorecer la estabilidad de los trabajadores autónomos, el Gobierno andaluz ha reservado una partida de 44’4 millones de euros en los presupuestos de 2020. Eso significa que el año que viene se van a destinar 7’8 millones de euros más que en el actual ejercicio, un 21% más. Dinero que se va a destinar, entre otras cosas, a la creación de la Dirección General de Autónomos y a ampliar las ayudas del pago de la cuota de autónomo a la Seguridad Social.

En este sentido, la Junta de Andalucía se ha comprometido a ampliar la tarifa plana a dos años. En el caso de mujeres del ámbito rural (municipios menores de 5.000 habitantes) y de jóvenes menores de 30 años, el compromiso va más allá y plantea cuotas a la Seguridad Social de 30 euros al mes durante dos años. La intención es facilitar el despegue de estos trabajadores autónomos, ya que sus inicios suelen ser complicados.

GENERADORES DE RIQUEZA

‘A veces cuesta entenderlo, pero los autónomos no entendemos cómo es posible que no se nos pongan las cosas fáciles cuando lo que hacemos es generar riqueza y dar empleo’, asegura Gabriel Acedo, autónomo que da empleo a dos personas más. ‘Personalmente no me gusta dar la imagen de que los autónomos nos pasamos el día quejándonos, pero son tantas las dificultades que te vas encontrando en el camino que se agradece escuchar que la administración nos va a dar un poco más de cariño’ añade Gabriel Acedo.

Solo un dato más. Andalucía aporta el 83’6% de los nuevos autónomos del total nacional.