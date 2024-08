A un paso para el pleno de medallistas almerienses en París 2024

De forma agónica, con prórroga incluida, los Hispanos de balonmano masculino se han metido en las semifinales de los Juegos Olímpicos al ganar a Egipto (28-27). Esto permite que el almeriense Agustín Casado también siga en su pelea por lograr una medalla en París 2024. Algo que ya tiene seguro el otro almeriense en liza. Álex Baena jugará con la selección española de fútbol la final ante Francia, por lo que, como mínimo, tiene la plata ya asegurada, aunque pelearán por el oro.

El camino en el balonmano no ha sido sencillo y no lo será en lo que resta. Primero al haberse clasificado como terceros de su grupo en el último segundo del quinto partido, que jugaron contra Croacia. Esto hizo que esta mañana tuvieran que medirse a Egipto, segundo en el otro grupo en el que estaban, por ejemplo, selecciones como Dinamarca o Francia. Así que se intuía que la cita no sería nada sencilla para los de Jordi Ribera. Pero ha superado toda la previsión. Perdiendo de cuatro goles en el tramo final del encuentro, para haber alcanzado la prórroga y, ya en el tiempo extra, haber logrado en inferioridad el gol que los ponía por delante (penalti de Aleix Gómez) y habiendo realizado Gonzalo Pérez de Vargas dos paradas en los 10 segundos finales.

Con una gran participación del carbonero Agustín Casado, uno de los líderes del combinado nacional español en los últimos campeonatos y que, en estos Juegos Olímpicos, está siendo pieza clave para los esquemas de Jordi Ribera, tanto en ataque como en defensa. Ahora le queda un paso para asegurarse medalla o tener que disputar en tercer puesto e intentar repetir lo hecho hace tres años en Tokio, cuando lograron el bronce.

A POR EL ORO

Y cuando Agustín Casado sepa si puede pelear por el oro, el otro almeriense participando en los Juegos Olímpicos, el roquetero Álex Baena, ya sabrá el metal que le corresponde. Porque la final de fútbol masculino está previsto que se inicie a las 18.00 horas del viernes. El rival, ni más ni menos que la anfitriona de esta cita olímpica. Una Francia que, como en el caso de los españoles, tuvo que remontar en semifinales para meterse en la lucha por el oro.

Una presea más, que pueden ser dos, para el medallero español en estos Juegos en los que la delegación española sigue peleando por superar las 22 logradas en Barcelona 92, tope máximo de España en unos Juegos Olímpicos. Mientras que los almerienses se quieren unir a Carmen Martín, retirada este año, medallista olímpica en Londres 2012 (bronce), o a Faustino Reyes (plata en Barcelona 92).