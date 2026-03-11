Las viejas glorias del fútbol almeriense se unen por Noa en un partido benéfico

El fútbol almeriense muestra su cara más solidaria con la organización del partido benéfico 'Todos con Noa'. El evento tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo a las 12:00 en el Estadio de la Juventud-Emilio Campra y enfrentará a un combinado de exjugadores de la UD Almería, Almería CF y Poli Almería contra una selección de Training Day. Todo lo recaudado se destinará a los cuidados de Noa Senen, una niña de 10 años con parálisis cerebral.

La historia de Noa

Noa tiene 10 años y nació con síndrome de citomegalovirus, lo que le provocó una parálisis cerebral con graves secuelas. Su padre, Mario Senen, explica que la pequeña sufre pérdida auditiva y de visión, además de problemas psicomotores. A pesar de las dificultades, la describe como una niña "superfeliz, muy agradecida y muy cariñosa".

Nos cura cualquier mal con un abrazo que nos da" Mario Senen Padre de Noa

El día a día de Noa es un ejemplo de superación. "Desde que se levanta por la mañana, se levanta con una sonrisa en la cara", afirma su padre. La alegría de la pequeña es el motor de la familia: "Nos cura cualquier mal con un abrazo que nos da". Además, Noa acude a un colegio especializado en la Avenida Mediterráneo, donde recibe atención adaptada y terapias diarias que le permiten seguir avanzando.

La importancia de las terapias

La recaudación del partido es fundamental para sufragar los gastos de las terapias que Noa necesita. Mario Senén explica que, desde que cumplió los seis años, la Seguridad Social dejó de cubrir estos tratamientos. "Los padres tenemos que hacernos cargo ya económicamente de todas las terapias", lamenta. El coste mensual de la fisioterapia, logopedia y psicología ronda los 500 euros.

Si dejamos de darle estas terapias, ellos retroceden para atrás como los cangrejos" Mario Senen Padre de Noa

Estas terapias son vitales para evitar que Noa pierda las capacidades que ha ido adquiriendo. "Si dejamos de darle estas terapias, ellos retroceden para atrás como los cangrejos, entonces no podemos permitir que todo lo que se va avanzando durante el año, por falta económica o por cualquier otra causa, lo pierda", subraya Mario. La constancia es clave para fortalecer sus músculos y sentidos, ya que la pequeña tiene dependencia total.

Cómo colaborar con la causa

Además de asistir al partido, los organizadores han habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar. Las donaciones se pueden realizar a través de una cuenta de CaixaBank o mediante Bizum al número 666 886 950 (a nombre de Gema Llorca). Mario Senen se muestra emocionado por la respuesta de la gente: "Estoy flipando de cómo se está organizando todo y los mensajes que estamos recibiendo de apoyo".