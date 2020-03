Victoria del Almería para recuperar moral y buenas noticias

Nada mejor como una victoria para que todo vuelve a su cauce normal y natural. Y más si es por goleada. Dejando la puerta a cero y haciendo disfrutar a la afición local. A la que le habían entrado las dudas sobre la realidad del proyecto para intentar el ascenso a la Liga Santander. Porque el equipo llevaba seis jornadas sin conocer el triunfo habiendo sumado únicamente dos puntos de los últimos 18 en juego que había disputado. Un balance muy pobre para un claro aspirante a cambiar de categoría por arriba para el siguiente curso.

La victoria balsámica de la UDA contra el Deportivo de La Coruña ha llegado en una jornada en la que, a diferencia de las pasadas, los equipos de arriba han sumado más triunfos que partidos sin lograr los tres puntos. Cádiz (líder) y Girona (quinto) han empatado en este pasado fin de semana sus respectivos partidos. Mientras que Real Zaragoza (segundo), UDA (tercero), Huesca (cuarto) y Elche (sexto) han logrado sumar de tres y mostrando que están para pelear hasta el final por el ascenso.

En el caso del Almería, el 4-0 contra el Deportivo de La Coruña no hace sino mostrar la gran pegada del máximo realizador de la categoría. Una contundencia que no se había registrado en el último mes y medio de competición. Cuando han estado sin marcar en ninguno de los tres partidos que ha jugado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Viendo que lo que debe ser un feudo inexpugnable se había convertido en el mejor aliado para que los rivales sumaran puntos. Lo que no pudo hacer el equipo de Fernando Vázquez que se encontró, de principio a fin, con la mejor versión de la UDA del ejercicio. Marcando y queriendo más en cada momento. Nunca, por mucha diferencia que hubiera en el luminoso, bajaron los brazos.

Y las buenas noticias en el Almería han seguido en el fin de semana. Porque Ante Coric ya está integrado con el resto de sus compañeros y esta semana recibirá el alta médica y podrá entrar en la convocatoria del choque del próximo fin de semana en Albacete. Lo que espera lograr dentro de un par de semanas Juan Ibiza. El central ya está con el grupo tras más de seis meses de baja por lesión. El que todavía no está en vías de recuperación es Petrovic.