Viagro presume de 50 años de evolución agrícola y lidera la era de la agricultura regenerativa

La feria ExpoLevante ha sido el escenario donde Francisco del Águila, presidente de Viagro, ha compartido su visión sobre la evolución del sector agrícola en las últimas décadas. Con una experiencia de más de 50 años, Del Águila destaca la importancia de estos eventos para mantener la cercanía con la gente y los profesionales del campo.

50 años de ferias agrícolas

Francisco del Águila recuerda sus inicios en las ferias agrícolas, describiendo un panorama muy distinto al actual. "La primera feria me acuerdo que era prácticamente sin estar ni de ni de los diseños hechos, con correletas en una carpa para animales que se ponían, con productos encima de caja, muchos productos químicos puestos", rememora. Esta imagen contrasta con la sofisticación y especialización de los eventos de hoy.

El cambio ha sido radical, según el presidente de Viagro. "La ganadería ha desaparecido aquí, lo que eran los fitosanitarios al uso también han desaparecido, ha aparecido la microbiología o la biotecnología, y la mucha variedad de semillas, o que ha cambiado 1000 por 100", afirma. Estos factores han transformado por completo el enfoque y las prioridades del sector.

Viagro: pioneros en agricultura regenerativa

En ExpoLevante, Viagro ha centrado su propuesta en la agricultura regenerativa, un campo en el que se posicionan como pioneros e innovadores. Francisco del Águila subraya que su oferta va más allá de productos específicos, enfocándose en un "procedimiento de trabajo, un procedimiento de cultivo, teniendo muy en cuenta lo que son los suelos y la mecánica en el suelo".

La compañía presenta proyectos clave como la infraestructura MRG, pero insiste en que su principal valor es el conocimiento aplicado a la salud del suelo. "Somos los pioneros y los innovadores en esa faceta", recalca Del Águila, enfatizando el compromiso de Viagro con un modelo agrícola más sostenible y eficiente.