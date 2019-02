La Vía Parque de Almería contará con dos radares para reducir la velocidad y el ruido

El Ayuntamiento de Almería va a instalar en la vía parque que discurre desde la entrada de Poniente de la ciudad hasta la Rambla Federico García Lorca dos radares pedagógicos, uno en cada sentido, con los que se pretende "incrementar la seguridad vial, aminorar la velocidad sobre esta vía y, como han demandado los vecinos de la zona, reducir los ruidos generados por los vehículos que transitan por la misma".

Así lo ha indicado la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, quien ha detallado que se ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de los radares pedagógicos y cuatro señales verticales a Señalizaciones Villar S.A., por un importe total de 12.051,60 euros.

La medida viene a cumplir la "recomendación" realizada desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que se instaba al Ayuntamiento a la instalación de radares, en ambos sentidos, que controlen la velocidad máxima permitida sobre esta vía, establecida en 50 kilómetros por hora.

Según el Ayuntamiento, el uso de radares pedagógicos, que por sí mismos no permiten la imposición de multas si no se acompañan de un rádar móvil, "es una práctica cada vez más extendida en muchas ciudades y municipios". "Son muchos los ayuntamientos los que ya están probando en los núcleos urbanos este tipo de radares para concienciar a la ciudadanía que hay que respetar las normas viales y, sobre todo, no sobrepasar los límites de velocidad permitidos", ha recordado Vázquez.

La edil ha insistido en el carácter "pedagógico e informativo" que tiene inicialmente esta medida, dado que la presencia de estos elementos y la señalización de "zona controlada por radar" supone una "fórmula preventiva antes de proceder a la sanción".

"Sensibilizan e incitan a reducir la velocidad gracias a un doble mensaje educativo", ha justificado Vázquez, quien ha insistido en que además se viene a responder a la petición de los vecinos "para reducir el ruido generado en esta zona por la circulación viaria".