La vacunación a extranjeros implica a ayuntamientos para regularizar casos y hacer traducciones

La vacunación contra el covid-19 que se inició hace ya tres meses en Almería ha permitido inyectar más de 108.000 dosis entre los residentes en la provincia, muchos de ellos de origen extranjero que se encuentran asentados en distintas localidades cuyos ayuntamientos han colaborado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tanto para la realización de traducciones, la localización de usuarios e incluso para tratar de regularizar ciertas situaciones.

Según los últimos datos del censo, de los casi 728.000 residentes en la provincia unos 154.600 son ciudadanos de origen extranjero --unos 1.500 de más de 80 años--, la mayor parte de ellos de nacionalidad marroquí (61.200), pero también de Rumanía (23.800), países de América del Sur (12.500) o Reino Unido, que suma de cerca de 16.000 residentes muchos de ellos de avanzada edad, entre otras nacionalidades.

Mojácar cuenta con unos 6.700 vecinos, de los que más de 2.900 son extranjeros y de ellos cerca de 1.600 proceden de Reino Unido, por lo que para llegar a esta colonia inglesa ha sido preciso la colaboración municipal.

"Lo que hemos hecho ha sido colaborar con todo lo que el hospital nos ha pedido", ha explicado a Europa Press la concejal de Seguridad Ciudadana de Mojácar, María Luisa Pérez, quien ha participado en las labores de traducción y orientación de extranjeros que, por su profesión o grupo de edad, podían acceder a la vacuna.

Así, desde el Ayuntamiento se ha colaborado para localizar a los beneficiarios, quienes en algunos casos solo disponían de teléfonos extranjeros para contactar con ellos, toda vez que junto con Protección Civil también se articuló un sistema de traducción en la campaña de vacunación masiva realizada en el municipio. "Esto les ha dado tranquilidad y confianza", ha reconocido la edil ante "barrera idiomática" a la que se enfrentan estos vecinos.

La vacuna se administra a españoles y extranjeros por igual siempre que estos últimos estén registrados en el sistema, básicamente a través de la Seguridad Social, ya que de lo contrario no es posible hacerles un seguimiento sanitario. "La mayoría tiene Seguridad Social, pero a algunos les ha pillado el toro", ha afirmado Pérez, quien asegura que muchos de ellos se han dirigido al Ayuntamiento en busca de una solución que les dé acceso a la vacuna.

"La comunidad británica lo está pasado mal entre la vacuna y el Brexit, la mayor parte quiere empadronarse y sacar su residencia", ha comentado la edil, quien admite que quienes carecen de Seguridad Social se sienten "un poco molestos". Así, para facilitarles su regularización, los servicios sociales de Mojácar se ha preparado un díptico traducido sobre cómo tienen que proceder para acceder al sistema sanitario.

En Vera, donde residen cerca de un millar de personas procedentes de América del Sur entre los 4.200 extranjeros que habitan en la localidad, han apuntado que el perfil de estos vecinos es distinto, al ser grupos más jóvenes y trabajadores.

"Algo que nos hemos encontrado en la zona de Vera es que muchos de los que aparecen como residentes no están aquí", ha comentado la concejal de Salud en el Ayuntamiento de Vera y además jefa de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, Catiana Soria, quien ha incidido en que esta zona de la provincia presenta una "gran variabilidad" de nacionalidades, buena parte de ellas extracomunitarias.

La proliferación de compañías privadas o seguros ha podido "hacer más lento" el proceso de vacunación entre los mayores de 80 años, según han analizado, aunque el mayor problema puede darse entre quienes tienen una situación irregular respecto a su registro sanitario.

La edil ha explicado que para que un usuario pueda acceder a la vacunación conforme al momento oportuno precisa estar registrado en el sistema, lo que es posible al darse de alta en su centro de salud "aunque sean de compañía privada o no tengan compañía ninguna" sin que sea estrictamente necesario figurar en la Seguridad Social. "Es como cuando alguien está en situación irregular y va a una urgencia, esto es lo mismo, se necesita tener un registro para que, a la hora de vacunarse, tener constancia de esa vacuna", ha explicado.

PERSONAS NO REGULARIZADAS

Desde la Delegación Territorial de Salud y Familias han reconocido que la existencia de personas extranjeras en situación irregular que se da especialmente por la zona del Poniente y el campo de Níjar pueden dar lugar a "bolsas de indocumentados" que "tiene el mismo derecho que cualquiera" a recibir una vacuna en el momento en el que llegue el tramo de edad o grupo profesional, aunque la falta de registro puede complicar el proceso.

Fuentes de la administración andaluza han apuntado que no pueden "llegar más allá de lo que el sistema nos dice", pero confían en que se articule por parte del Gobierno un protocolo que garantice el acceso así como en la intervención de los servicios sociales y los ayuntamientos para acceder a personas en situación irregular que puedan "tener miedo" de dar a conocer su situación.

"Hasta ahora no conocemos de casos que vengan a preguntar por las vacunas o cómo regularizarse", ha indicado la concejal de Salud, Inmigración y Servicios Social del Ayuntamiento de La Mojonera, Jennifer Sánchez, quien no ha observado diferencias en la vacunación entre quienes son extranjeros y autóctonos siempre que formen parte del listado que maneja Salud, en el que aparecen incluso aquellos que tienen sus papeles en trámite.

La Mojonera, con un 40 por ciento de su población censada de origen extranjero --un 70 por ciento de ellos de origen marroquí--, ha prestado también su colaboración a través de Protección Civil y Servicios Sociales para facilitar la vacunación y ha facilitado el desplazamiento a otros municipios en los procesos de vacunación masiva cuando ha sido necesario.

No obstante, han apuntado que es difícil calcular qué cantidad de personas no está registrada, de modo que aquellos que "no tienen papeles ni trámites hechos no constan y no se les está vacunando ni se les proporciona la vacuna", unos casos que aún no se sabe cómo se harán constar.