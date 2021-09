La Universidad de Almería recibe a más de 400 estudiantes internacionales en unas jornadas de bienvenida

El campus de la Universidad de Almería ha vuelto a recibir a estudiantes en sus instalaciones. Los primeros en llegar han sido los alumnos internacionales que este lunes, 6 de septiembre, han tenido una Jornada de Bienvenida organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización.

Más de 400 estudiantes, "cifra casi superior a la pre pandemia", según ha apuntado el rector, Carmelo Rodríguez, cursarán este primer cuatrimestre en la UAL. Durante su intervención de bienvenida, el rector les ha explicado que la Universidad de Almería cuenta con "excelentes profesores en diferentes campos, laboratorios bien equipados, nuevos edificios, muchos nuevos en construcción, y todos los servicios que un estudiante puede necesitar para hacer de este período una experiencia gratificante para recordar".

Además, ha destacado una nueva experiencia que comenzó el año pasado: el Programa de Mentores. "En el marco de este programa, un grupo de voluntarios puede establecer contacto contigo para facilitarte la vida en Almería. Hemos tenido mucho éxito y hemos conseguido que unos 80 estudiantes locales ayuden a cerca de 200 Erasmus inscritos en este programa. Este grupo de voluntarios será de ayuda en asuntos de vivienda, transporte y académicos. También te ayudarán a comprender el estilo de vida español, a seleccionar lugares para visitar, a darte consejos sobre compras y todo lo que un amigo puede hacer por ti".

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS INTERNACIONALES

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, la mayoría proceden de Europa, "puesto que la situación en otras regiones sigue siendo más complicada", ha indicado el rector, pero hay estudiantes de Argentina, Chile, México, China, Siria, Irán, Irak o Pakistán. Entre ellos se encuentra Fanny Martínez, estudiante de Biotecnología de París. "He elegido España por el buen tiempo, la playa…Me quedo hasta enero y de momento Almería me está pareciendo una ciudad muy bonita, hace sol y la gente parece muy maja", ha explicado.

Para el rector "da gusto ver que esto se empieza a normalizar entre comillas. Nosotros procuramos cuidar a todos nuestros estudiantes, pero tenemos un trato muy especial para esos estudiantes internacionales que nos hacen crecer en ese reconocimiento internacional e intentamos que se sientan como en casa para que hagan efecto de llamada, como así viene siendo, lo que hace que la Universidad de Almería, a pesar de su corta historia y su tamaño, tenga un porcentaje de estudiantes extranjeros importante".

Los principales alicientes para elegir la UAL son, además del clima y la playa, la oferta académica y de actividades deportivas, lúdicas y culturales que se programan cada año.

Todos estos aspectos se van detallando en estas Jornadas de Bienvenida, muy centrado este año en las medidas anti Covid que se deben llevar a cabo, pero que "afortunadamente ya tenemos interiorizadas", destaca el rector, como el uso de gel y mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Carmelo Rodríguez ha instado a los estudiantes internacionales a seguir todas las recomendaciones tanto dentro como fuera del campus.

Además de repasar el protocolo anti Covid y las medidas obligatorias de seguridad, durante estas Jornadas de Bienvenida, "se les ha presentado los servicios de Biblioteca, Deportes, o el Centro de Lenguas", ha indicado el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas. Además, se les ha dado información sobre seguridad ciudadana. Les han explicado cuál es la situación en Almería, "ya que a veces la situación legislativa no es coincidente con lo que puede haber en otros países". También se les da unas recomendaciones. "Yo insisto que Almería es extremadamente segura y que podemos disfrutar de la noche como en otros muchos países no pueden hacer. Muchos estudiantes que vienen de Latinoamérica se quedan fascinados con la posibilidad de algo tan simple como poder pasear en la noche. Pero a pesar de eso, les recomendamos no dejar el teléfono suelto o llevar la cartera por delante, prevenciones de sentido común porque el tipo de delito que tenemos aquí es un tipo de delito no violento y muy escaso".

A lo largo de la jornada también les han explicado cómo acceder al Campus Virtual, el Servicio de Relaciones Internacionales, la figura del Coordinador Académico, o las actividades que ofrece Extensión Universitaria, además de realizar una visita por el campus.