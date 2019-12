Unicaja Costa de Almería regresa a Europa con solvencia (3-0)

Unicaja Costa de Almería le abría las puertas de su casa a Europa ocho años después y lo hizo dando una buena imagen ante un UVC Holding Graz de Austria que 'vivió' en los dos primeros sets de los errores almerienses, mientras que en la tercera manga fue un juguete en manos de los jugadores de Manolo Berenguel. El 3-0 final (25-22, 25-23 y 25-11) debe ser un resultado con el que no pasar apuros cuando visiten tierras austriacas y logren el pase para la siguiente ronda de la CEV Challenge Cup de voleibol.

Al cuadro almeriense, que no contó con el respaldo de aficionados que se esperaba para 'celebrar' el regreso a Europa ocho años después, le costó entrar en el partido. Siempre lo tuvo dominado, pero en la primera manga hizo de todo. Tanto sus puntos como los del cuadro austriaco. Fue algo que destacó al final del partido el entrenador ahorrador. Se lo dijo a sus propios jugadores al finalizar esa manga inicial que terminó con triunfo local por 25 a 22.

En el segundo parcial, más de lo mismo. Unicaja Costa de Almería hacía todo lo que pasaba en el partido. Con una gran superioridad en el bloqueo, no terminaban de regalar los puntos. Ya fuera de saque o por no aprovechar las contras. Como bien quedó reflejado en el tramo final del set. Con 22-18, todo parecía claro. Pero tuvieron que pelear hasta el final y vencer por 25-23.

Todo cambió en el tercer set. Con la segunda unidad en pista por parte almeriense, ya no hubo opción a la sorpresa ni a la emoción. El motivo no fue otro que el asegurar más los saques y mostrar una gran autoridad en la red. El 25-11 no admite ninguna duda sobre lo que ocurrió en el Pabellón Moisés Ruiz.