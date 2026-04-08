Unicaja Costa de Almería desafía al gigante Guaguas Las Palmas en el inicio del playoff por el título

Unicaja Costa de Almería afronta este sábado el inicio de los cuartos de final por el título de la Superliga masculina de voleibol. Los almerienses reciben en el Pabellón Moisés Ruiz (17.00 horas) a Guaguas Las Palmas, el gran favorito, en un duelo que para muchos podría ser una final anticipada pero que enfrenta al octavo contra el primer clasificado de la fase regular.

Ganar en casa para seguir soñando

Ahora comienza nueva vida, es totalmente diferente a la liga regular" Israel Rodríguez Entrenador Unicaja Costa de Almería

El técnico de Unicaja, Israel Rodríguez, ha destacado la importancia crucial del primer encuentro en casa para tener opciones en la eliminatoria. "Ahora comienza nueva vida, es totalmente diferente a la liga regular", ha afirmado en Deportes COPE Almería, subrayando que "es importantísimo el intentar sacar la victoria aquí en casa para para seguir teniendo opciones allí en Canarias".

La fortaleza mental contra el favorito

Mentalmente hay que trabajar casi diariamente con los jugadores para mentalizar de que hay posibilidad" Israel Rodríguez Entrenador Unicaja Costa de Almería

Rodríguez ha admitido que el trabajo va más allá de lo técnico, centrándose en el aspecto mental. "Mentalmente hay que trabajar casi diariamente con los jugadores para mentalizar de que hay posibilidad", ha explicado el técnico, convencido de que Unicaja tiene una "gran plantilla" a pesar de una temporada irregular marcada por las lesiones.

El objetivo es claro: meter "ese miedo" al rival y aprovechar que Guaguas llega tras ser eliminado de la Copa del Rey y de competiciones europeas. "Esa presión, digamos, la tienen ellos", ha sentenciado el entrenador, recordando que la Superliga es el único gran título al que aspiran los canarios esta temporada.

La afición, un plus para el futuro

A pesar de que la eliminatoria podría significar el último partido en casa, el técnico se queda con lo positivo, como "el haber enganchado de nuevo al al público", algo que considera "fundamental". El apoyo del Moisés Ruiz se presenta como un factor anímico indispensable para el equipo en este decisivo encuentro.

De cara al futuro, tanto Rodríguez como la nueva directiva tienen "muchísimas ganas de volver a ver a Unicaja luchando por títulos". El proyecto busca devolver al equipo a las finales, una costumbre para el club y una afición que sueña con volver a celebrar grandes éxitos.