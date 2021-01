La UAL, con 99 positivos desde el inicio de curso, hará exámenes no presenciales este cuatrimestre

El rector de la Universidad de Almería (UAL), Carmelo Rodríguez, ha firmado una resolución por la que acuerda la realización en formato no presencial de los exámenes de la convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre, tanto en Grado como en Máster, desde este lunes, de forma que para adaptar los formatos, las pruebas previstas par los días 18 y 19 de enero se posponen a los días 25 y 26, mientras que el resto mantienen su fecha inicial con carácter general.

La institución académica, que hasta el momento había iniciado ya pruebas de carácter presencia durante este cuatrimestre, acumula ya desde el inicio del curso 99 positivos entre sus alumnos y sus trabajadores, de forma que 15 de ellos se identificaron durante la pasada semana: 13 entre los alumnos y dos entre los empleados. En total son 329 los afectados por el covid de algún modo entre positivos, contactos estrechos, sospechosos y posibles contactos estrechos.

Aunque el rector mantiene que la realización de los exámenes en forma presencial en la Universidad de Almería ha sido "segura" por el "estricto cumplimiento" de las medidas, las disposiciones de la Junta de Andalucía para disminuir la movilidad geográfica debido al "agravamiento" de la situación sanitaria ha dado lugar a suspender la presencialidad de los exámenes dado el cierre perimetral de muchos municipios y la tasa por encima de 500 casos en muchos de ellos, incluida la capital.

SE RETRASA EL COMIENZO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE

Así, los equipos docentes cuentan con 48 horas para comunicar los cambios antes de cada examen así como las instrucciones oportunas sobre el proceder en el formato no presencial. Los exámenes que ya eran no presenciales se mantienen en el día y la hora indicados en la convocatoria publicada en la web de exámenes.

Igualmente, con carácter general, todos los exámenes con convocatoria publicada en los días 20, 21, 22 y 23 de enero se realizarán de forma no presencial. Excepcionalmente, solo se permitirá realizar de forma presencial aquellos exámenes cuya adaptación al formato no presencial no sea posible. Para ello habrá que solicitar la autorización al Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Los cambios introducidos a mitad del periodo de desarrollo de estas pruebas obligan a retrasar el inicio del segundo cuatrimestre al 28 de enero. Con ello, los vicerrectores competentes podrán dictar instrucciones pertinentes para el desarrollo e interpretación de la presente resolución.