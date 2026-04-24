El Triatlón de Almería celebra 20 años entre el orgullo de ser una prueba humilde y la lucha por su supervivencia

El Triatlón Ciudad de Almería-Jairo Ruiz celebra este domingo su XIX edición con 250 participantes, agotando todas las inscripciones disponibles. La prueba, presentada por los organizadores Jairo Ruiz y David Martínez, se ha consolidado como una cita fundamental para el deporte local, destacando por su carácter popular y su ambiente cercano.

20 años de historia y evolución

La prueba nació en 2005, coincidiendo con los Juegos Mediterráneos de Almería, y ha experimentado una gran transformación. David Martínez, creador del evento, recuerda que al principio "la participación mayoritariamente era de fuera". Hoy la situación ha cambiado radicalmente: "nos nutrimos prácticamente el 80% de la participación de gente local".

Desde hace cinco años, el triatleta paralímpico Jairo Ruiz da nombre a la prueba y le ha aportado un "toque de calidad" gracias a su experiencia internacional. Sin embargo, Ruiz destaca que Martínez es "la cabeza pensante y el ejecutor de todo este plan", reconociendo su labor como organizador durante casi dos décadas.

El reto de la supervivencia económica

A pesar del éxito de convocatoria, la prueba afronta importantes desafíos económicos. Con 250 participantes, está lejos de las cifras de eventos masivos como La Desértica, lo que dificulta atraer patrocinadores. "Una prueba con 250 participantes nos cuesta mucho encontrar patrocinadores, y si no fuera por esa ayuda de la administración, la prueba sería inviable", explica Martínez.

El coste por participante es de 80 euros y la inscripción es entre 25 y 35 euros" David Martínez Organizador Triatlón Ciudad de Almería

Los organizadores revelan que el coste por participante ronda los 80 euros, mientras que el precio de inscripción es de 25 a 35 euros. Esto significa que "por cada inscrito que que entre en la prueba, tenemos que poner dinero". La supervivencia del triatlón depende directamente de las subvenciones públicas, ya que los costes de organización, cada vez más especializados, siguen aumentando.

Consejos para novatos y espectadores

Para los debutantes, Jairo Ruiz, que corrió su primer triatlón en esta misma prueba, ofrece un consejo claro: "que se lo tomen con mucha calma, que es un deporte de resistencia". Recomienda a los amateurs no obsesionarse con la velocidad en las transiciones y centrarse en disfrutar de la experiencia.

El consejo que les doy a los nuevos es que disfruten, que tengan mucha paciencia, que vayan despacio"" Jairo Ruiz Organizador Triatlón Ciudad de Almería

Para el público, la mejor zona para seguir la competición es el entorno del Auditorio Maestro Padilla y El Palmeral, ya que permite ver los tres segmentos. Como novedad, este año habrá una barra con bebida y tapas para crear un ambiente festivo tras la carrera. La prueba masculina comenzará a las 10:00 h, seguida de la de paratriatletas (10:05 h) y la femenina (10:10 h).