Tíjola, el pueblo de la suerte, tiene la mayor renta bruta de Andalucía

El alcalde de Tíjola, Juan José Martínez (Cs), ha destacado el carácter "emprendedor" de sus vecinos después de que la localidad se haya situado con 40.607 euros como la de mayor renta bruta de Andalucía. No obstante, el regidor ha apuntado la influencia de la administración de lotería del municipio, que es "la que más premios" ha dado "en los últimos cinco años".

"Ha tocado cinco o seis veces la lotería de Navidad, cuatro o cinco la de El Niño, ha tocado el Euromillones y hace 15 días volvió a tocar el Gordo de la Primitiva", ha trasladado el primer edil, quien no ha dudado en señalar que Tíjola es un pueblo con "suerte". De hecho, hasta el Audi que sorteaba la UD Almería hace unos días por acudir al fútbol le tocó a un vecino del municipio.

Más allá de la influencia del despacho lotero, en el que se forman, según ha dicho, "colas de más de una hora" en los últimos días antes del sorteo extraordinario de Navidad para retirar los décimos, el regidor tijoleño ha llamado la atención sobre los datos que maneja la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a la hora de calcular el promedio.

Sobre este asunto, ha incidido en que, aunque de los 3.650 habitantes que tiene Tíjola apenas unos 200 están en situación de desempleo, existe una parte que "no llega al mínimo" para realizar su declaración de la renta, mientras que otros, derivado de la fuerte actividad empresarial de la zona, la sobrepasan ampliamente. "Eso hace que la media suba y que se distorsione", ha explicado.

"Hay mucha gente que trabaja en el campo que no hace la declaración porque no llega a ese mínimo", ha detallado antes de advertir que habría que ver el número de personas que tributaron ese año para poder extraer un dato más certero, pese a que Tíjola sea un "pueblo vivo" y "cabecera de la comarca", lo que dinamiza su comercio. "Tenemos cinco supermercados cuando en pueblos de este tipo hay uno, pero de ahí a ser el pueblo de mayor renta bruta de toda Andalucía... Estamos hablando como si la gente fuera aquí con Ferraris y no es así", ha añadido.

Martínez ha querido dejar claro que ayuda y mucho el hecho de que existan grupos empresariales "referentes" como Promobys, cuyo presidente, Estanislao Berruezo, se situó en 2016 entre los 200 más ricos de España, así como industrias vinculadas a la construcción, el transporte y a la agricultura. "La tasa de paro es de las más bajas, incluyendo el paro agrícola", ha recalcado el regidor, quien ha destacado que la mano de obra extraordinaria llega de municipios cercanos como Pulpí o Lorca (Murcia).

Así mismo, ha recordado que los alquileres en Tíjola "no son baratos" y que el precio del suelo está bastante elevado. "Aquí no compras un piso por debajo de 90.000 euros", ha reconocido el alcalde quien, pese a todo, está satisfecho y contento con la noticia porque "pone a Tíjola en el mapa".