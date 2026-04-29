Solazo Fest llega a Almería este viernes con un cartel renovado y una zona VIP de récord

La cuenta atrás para el Solazo Fest+Music llega a su fin. El festival que celebra la primavera se celebrará este fin de semana, los días 1, 2 y 3 de mayo, en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. Esta sexta edición está organizada por primera vez por el equipo de Siente La Plaza + Music, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y el patrocinio de Heineken.

Un cartel para todos los públicos

El cartel del festival ha crecido en las últimas fechas con las incorporaciones del folk metal de Mägo de Oz, los míticos Los Del Río, el flamenco de María Peláe y el pop de Raúl y Mesalla. Estos nombres se suman a un elenco que ya contaba con artistas como Delaossa, Sidonie, Marta Sánchez, Azúcar Moreno, OBK, Nancys Rubias o King África, conformando una fiesta para todos los públicos.

La organización ya ha comunicado los horarios de cada jornada, que comenzará a las 12:00 del mediodía. El viernes actuarán, entre otros, Marta Sánchez, David Civera y Nancys Rubias. El sábado será el turno de Sidonie, Delaossa y María Peláe, mientras que el domingo cerrarán el festival artistas como Mägo de Oz, King África y Los Del Río.

Una experiencia de festival mejorada

Uno de los grandes hitos de esta edición es la creación de la zona VIP de mayor superficie construida en España dentro de un festival de este formato, pensada para una experiencia más exclusiva. Además, se ha mejorado la distribución del recinto para facilitar el movimiento de personas y evitar aglomeraciones, con zonas diferenciadas para escenario, restauración, VIP y servicios.

También se ha apostado por la comodidad con una zona Gastro independiente con ‘food trucks’, barras distribuidas por el recinto y, como novedad, baños de alta gama. Se han sustituido los sanitarios químicos por tráilers climatizados con mantenimiento continuo, elevando los estándares de higiene. El recinto contará también con una zona PMR accesible y bien ubicada para disfrutar de los conciertos.