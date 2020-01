Sivera llega... y el mercado se mueve

Antonio Sivera ya ejerce de rojiblanco. Tras llegar en la tarde del lunes a Almería, el club anunció su fichaje a medianoche y esta mañana ya se ha ejercitado con los que serán sus nuevos compañeros hasta final de la presente campaña. Al menos, con todos los que están ahora mismo en el primer equipo de la UDA, porque no serán todos los que estén cuando se cierre el mercado de contrataciones el 31 de enero. Es la segunda incorporación del plantel entrenado por José María Gutiérrez, tras hacerse efectiva la pasada semana la llegada de Wilfrid Kaptoum (Real Betis). Los dos lo hacen en calidad de cedidos y con una opción de compra por parte del cuadro almeriense en caso de ascenso a la Liga Santander.

La llegada de Antonio Sivera, que ha sido campeón de Europa sub19 y sub21 con la selección española, hace que, de nuevo, haya tres porteros en el primer equipo. Se marchó Dragan Rosic al filial del Celta de Vigo, por lo que siguen, al menos de momento, Fernando Martínez y René Román. El primero es el actual portero titular del equipo, mientras que el gaditano lo ha sido en las dos campañas y el comienzo de la presente que lleva en el Almería. Los tres han entrenado esta mañana, aunque el mercado está más abierto que nunca y todo apunta a que René sea el que se vaya del equipo. Le queda esta temporada y un año más. Cuenta con una oferta de la Ponferradina, que ha visto como el Real Valladolid les ha 'quitado' a Caro. También hay opción de que aproveche un suculento ofrecimiento económico para acabar su carrera en el extranjero.

Es solamente el último movimiento de un mercado, en el caso del Almería, que sigue pendiente de que la Liga les apruebe (o no) la subida en el límite salarial para que el club pueda hacer efectivos los fichajes que tiene ya cerrados y que no ha podido hacerlos públicos por este motivo. Leo Di Plácido, lateral derecho argentino, lleva ya varios días en Almería. Gustavo Scarpa sigue a la espera de saber si firma o no con los rojiblancos, al estar todo de acuerdo entre la UDA y el Palmeiras, su todavía club. Lo mismo le ocurre a Matías Palacios. El joven argentino por el que están interesados clubes muy importantes de Europa.

Sin olvidar que la verdadera necesidad en el Almería es la contratación de uno o dos centrales, después de que Juan Ibiza no esté disponible hasta marzo y Lucien Owona se operará este jueves y podría perderse gran parte de la temporada que resta.