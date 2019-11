El sector agrícola cifra en 4,7 millones las pérdidas por los cortes en Cataluña, con mil camiones afectados

La Asociación de Organización de Productores de Almería de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha estimado que las pérdidas en productos hortofrutícolas derivadas de la inmovilización de camiones tras el corte de la AP-7 en Cataluña ascienden a 4,7 millones de euros y afectarían a unas 5.000 toneladas de producto.

Desde la entidad han apuntado que, a la espera de contar con datos definitivos sobre la afección sufrida por el corte de La Junquera, durante la mañana de este miércoles aún se registran "cortes puntuales" en determinados puntos de la vía, que han retrasado los envíos por parte de los transportistas, lo que ha su vez conlleva la desvalorización de la carga.

En este sentido, la Asociación de Transporte Fenadismer-Almería ha incidido en la incidencia que las protestas han tenido en las empresas de transporte de la provincia, la mayoría de ellas de pequeño y mediano tamaño, lo que se suma a un inicio de campaña agrícola marcado por los bajos precios.

"Los transportistas no podían salir del lugar, no podía ir al baño, no tenían comida", ha indicado la representante en Almería de Fenadismer, Yolanda Águila, quien ha estimado en torno a los 1.000 vehículos con origen en la provincia que se han visto bloqueados por las protestas de los manifestantes de Tsunami Democràtic en La Junquera.

Así, y tras constatar que este día han permanecido "parados" durante la mañana a su paso por Girona, han reclamado a las autoridades que permitan que el "transporte fluya" y se permita la "libre circulación" a las flotas, que en ocasiones cuentan con un "margen más amplio" para llevar las mercancías y en otras van "con el tiempo justo", a lo que se unen los consumos de combustible y energía que acarrean las cámaras frigoríficas.

"A las 10,00 horas estaba bloqueada la AP-7, en el kilómetro 63, por lo que se ha tenido que habilitar desvíos en sentido Francia y hacia el sur", han detallado ante la resistencia de un "subgrupo" a abandonar la zona, que además debe de quedar despejada de enseres antes de reanudar el tráfico.