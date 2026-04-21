Sabores Almería se estrena en Singapur para conquistar el paladar asiático

La marca 'Sabores Almería' ha iniciado esta semana su primera incursión comercial en el mercado de Singapur con su participación en una de las ferias agroalimentarias más importantes de Asia. Un total de seis empresas de la marca gourmet, creada por la Diputación Provincial, están presentes hasta el próximo jueves en la 'Food and Hospitality Asia 2026', que se celebra en el centro de convenciones Singapur Expo.

Esta acción comercial forma parte de un acuerdo de colaboración entre la Institución Provincial y la Cámara de Comercio de Almería. La expedición comercial se integra en el Pabellón de España, liderado por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Una delegación de primer nivel

La representación de la agroalimentación almeriense abarca sectores como los aceites, encurtidos, cárnicos y conservas. Las empresas que participan en esta misión comercial son Luxeappers, Cárnicas Diego Molina, Oleo Almanzora, Almendras de Andalucía y Campos de Uleila.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado el talento y la calidad de los productores, afirmando que "las empresas de la marca gourmet de la provincia regresan al mercado asiático con su primera incursión a Singapur". Además, ha añadido que "es el momento de que el mundo entero descubra por qué Almería es la huerta de Europa y el corazón del sabor mediterráneo".

Una oportunidad de crecimiento

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha subrayado que "el acceso a mercados internacionales tan estratégicos como el asiático representa una oportunidad real de crecimiento para nuestras empresas". Parra ha explicado que desde la Cámara trabajan para facilitar este salto al exterior con ayudas que reducen barreras y acompañan a las pymes en el proceso.

En esta misma línea, ha señalado que "iniciativas como la Feria Food and Hospitality Asia, en Singapur, permiten a las empresas almerienses posicionarse en mercados de alto valor añadido, diversificar riesgos y mejorar su competitividad".

Un escaparate de referencia en Asia

La feria Food & Hospitality Asia (FHA) es uno de los eventos comerciales más relevantes del continente para la industria de alimentos, bebidas y hostelería. Con una periodicidad anual, está considerada un punto de encuentro clave que conecta a proveedores globales con compradores del Sudeste Asiático, reuniendo a cerca de 2.000 expositores y más de 60.000 profesionales del sector.