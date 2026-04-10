'Sabores Almería' despliega su potencial gastronómico en Salón Gourmets para conquistar Madrid

La Diputación Provincial de Almería regresa con su marca gourmet, Sabores Almería, a una de las citas gastronómicas más importantes del mundo: el 39 Salón Gourmets. Del 13 al 16 de abril, la calidad y excelencia de la provincia contarán con un stand propio de 450 m² en IFEMA, Madrid, donde 24 empresas mostrarán sus productos al público profesional.

El espacio expositivo almeriense, ubicado en el Pabellón 6, será un hervidero de actividad con una veintena de actos programados. Se han organizado presentaciones, degustaciones y showcookings que contarán con la participación de nueve chefs, un sumiller, un cortador de jamón y un maestro panadero para dinamizar la propuesta de Almería.

Novedades y caras conocidas

La presencia almeriense se verá reforzada por rostros conocidos de la gastronomía nacional. La chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera participará en la presentación de CASI, mientras que el chef e influencer Daniel del Toro acompañará a Coexphal en la actividad sobre la primera sandía europea.

La principal novedad de esta edición, según ha anunciado el diputado Carlos Sánchez, tendrá lugar fuera de IFEMA. Del 14 al 18 de abril, once empresas de ‘Sabores Almería’ venderán sus productos en el Mercado de La Paz, llevando la gastronomía de la provincia al corazón del Barrio de Salamanca.

Sánchez ha subrayado la importancia de la cita para seguir difundiendo la calidad y creatividad del sector. El objetivo es que los empresarios y chefs, a través de su "ingenio y profesionalidad se conviertan en los mejores embajadores de la gastronomía de nuestra tierra". Además, ha destacado que "el stand de ‘Sabores Almería’ se convierte en un punto de encuentro que anima al diálogo entre empresarios y visitantes".

Una delegación de primer nivel

La delegación empresarial que viaja a Madrid está compuesta por 24 firmas como Industrias Cárnicas Diego Molina, CASI, Óleo Almanzora, Lorusso, Bodega Palomillo, Luxeapers, Jamones Pedro Castaño, Oro del Desierto y Miel Sierra de Filabres, entre otras. A su vez, chefs de la asociación ‘Almería Gastronómica’ como Luis Arango, Noelia Carrión, Borja González o Fran Pozo representarán a la provincia en los fogones.

La agenda de actividades incluye momentos destacados como la presentación de tomate Casi con Samantha Vallejo-Nájera el lunes 13. También se celebrará la presentación de la campaña ‘La Primera Sandía Europea’ y showcookings diarios como el de Fran Pozo, que elaborará una "caballa ahumada en hoja de banano", o el de Arpit Aneja, con su "tartar de tomate raf en panipuri".