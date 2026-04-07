RVFV se corona en casa y se suma como estrella al Puro Latino Fest de Almería

El Puro Latino Fest de Almería ya tiene a su nueva confirmación estelar: RVFV. El artista almeriense se suma al cartel de la tercera edición del festival, que se celebrará los días 10 y 11 de julio en el Recinto de Conciertos del Ferial. El anuncio ha sido realizado esta mañana por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en un acto en el que ha estado acompañada por el propio artista y los responsables de la productora Hermanos Toro.

Apoyo institucional al talento local

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado el orgullo que supone para la ciudad ser cuna de talentos de la música urbana. "Para nosotros es un placer ver que nuestra ciudad sigue siendo cuna de talento, también en nuevos códigos como la música urbana. Y qué duda cabe que uno de los más importantes de los últimos años es RVFV", ha afirmado Vázquez.

La alcaldesa también ha recordado el éxito del artista en su tierra, donde ya "congregó a más de 14.000 personas en su espectacular concierto de Feria hace unos años". Ha añadido que, al ser una de las cinco sedes de Puro Latino en España, Almería consigue llegar a un público "muy joven y urbano", completando la oferta musical de la ciudad.

Un cartel de estrellas

Por parte de la productora, Fátima Rodríguez ha puesto en valor "el gran equilibrio que tiene el cartel de este año", que ya cuenta con artistas como Juan Magán, Myke Towers, Anuel AA, JCReyes, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo o Saiko. Además, ha adelantado que todavía "quedan más artistas por anunciar".

Vamos a pasarlo genial y va a ser increíble volver a cantar en mi tierra" RVFV Cantante

El propio RVFV se ha mostrado "muy ilusionado" por volver a actuar en su ciudad, especialmente en un festival que considera uno de sus favoritos. "Vamos a pasarlo genial y va a ser increíble volver a cantar en mi tierra", ha declarado el artista durante el acto, celebrado en el centro Katiuska, en su propio barrio.

Con esta incorporación, el Puro Latino de Almería se consolida como una de las citas imprescindibles del verano para los amantes de la música urbana. Los abonos y entradas ya se encuentran disponibles para su compra en la página web oficial del festival, a la espera de que se anuncie la distribución de artistas por días.