Roquetas de Mar suspende sus fiestas locales, eventos deportivos y actos taurinos de mayo y junio

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha comunicado la suspensión "provisional" de sus fiestas de San Isidro de El Parador en mayo, de las fiestas de San Antonio y de San Juan en junio, así como de la feria taurina o las múltiples actividades deportivas y espectáculos programados "hasta nuevo aviso" a causa de la pandemia del coronavirus.

El regidor roquetero ha trasladado esta decisión al resto de grupos a través de la junta de portavoces, en la que se han "tratado distintos temas sobre las preocupaciones que nos han expresado, que tienen ellos y tenemos todos", según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota.

Amat señala que "a pesar de esta suspensión provisional, en el momento en el que esta situación termine, sea en un mes o mañana mismo, automáticamente nos pondremos manos a la obra para que Roquetas de Mar sea lo que ha sido siempre: un municipio referente en España por la gran cantidad de actividades deportivas, culturales y festejos que celebra en verano".

Así mismo, ha manifestado que "el verano está ya muy cerca y aún no sabemos qué va a pasar, por lo que no podemos empezar a tramitar contratos sin la certeza de lo que ocurrirá, de ahí que hayamos decidido su suspensión" y lamenta que "estamos pasando momentos difíciles todos los ciudadanos, momentos diferentes que no hemos pasado nunca. Momentos en los que nos damos cuenta de que no somos nadie y de que una epidemia nos roba a personas muy queridas para todos nosotros".

El primer edil ha vuelto a felicitar "a todos los roqueteros" porque han demostrado "su responsabilidad de mantenerse en su casa". También a todos los trabajadores del Ayuntamiento "que todos los días salen con sus máquinas a las espaldas y con los tractores y vehículos a desinfectar las calles".

Amat ha concluido el comunicado asegudando que "desde el Ayuntamiento estamos trabajando todo lo que está en nuestras manos, porque ésa es nuestra obligación, y defendiendo la sanidad y calidad de vida de nuestros ciudadanos. También quiero agradecer su trabajo al resto de laborales, a los funcionarios, a los sanitarios, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a todos los que trabajan y ayudan para que podamos salir de esta epidemia lo antes posible".