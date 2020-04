Romera (UD Almería): "He soñado que participaba en un asesinato"

En tiempos de confinamiento por el coronavirus, se están 'descubriendo' diversos aspectos que, hasta la fecha, no se tenían en ninguna agenda ni en las previsiones. Formas de trabajar distintas a las habituales. Gracias a la tecnología. No se puede estar de manera presencial, pues lo virtual ha ganado adeptos y permite realizar el desarrollo profesional. En el mundo del fútbol profesional, al no poder hacer ruedas de prensa como las habituales después de un entrenamiento o de un partido, las conferencias por internet están siendo el día a día de deportistas y periodistas.

Como la que ha desarrollado este martes el primer capitán de la UDA junto a los periodistas que habitualmente cubren la información del primer equipo rojiblanco. Para conocer sus impresiones profesionales y, también, personales. Desde su domicilio, en el que se encuentra junto a su mujer y su hijo, José Antonio Romera ha hablado de la actualidad y de cómo está llevando el confinamiento. Dentro de una incertidumbre que está paralizando absolutamente todo. Sin saber si retornará la competición de la Liga SmartBank. Sin saber si se logrará el ascenso a la Liga Santander. Sin saber la fecha de vuelta a los entrenamientos.

SUEÑOS Y PESADILLAS

Además de preguntarle por cuestiones profesionales, también hemos querido saber cómo está el Romera persona. Como un ciudadano más en el confinameinto de su domicilio. En una época en la que, según los expertos, se pierde casi la noción del tiempo al estar las 24 horas encerrado. En la que las rutinas y pautas se rompen con facilidad. Y con una ansiedad que puede trasladarse a los sueños y pesadillas. "No soy mucho de soñar ni de acordarme. Pero esta noche, precisamente, he soñado en el que participaba en un asesinato", decía entre risas. "Como se dice que cuando se cuenta no se cumple, lo primero que he hecho esta mañana al levantarme ha sido contárselo a mi mujer", comentaba el jugador valenciano.

Una muestra del lado más personal. Como el hecho de hablar de su hijo. "Sabe que soy futbolista y cuando me ve con la ropa de entrenar me anima y se pone conmigo", ha apuntado. El pequeño "está llevando bien el estar en casa", Incluso, "cuando voy una vez a la semana para hacer la compra, aunque tardo media hora como mucho, al volver ya no se despega".

ORGULLOSO DE SU PRESIDENTE

En el aspecto profesional, sabe que nada depende de ellos. Que han pactado con el club el considerar estas fechas como de vacaciones. "Era lo mejor para todos", ha dicho. Reconociendo que "ahora somos unos privilegiados por estar en un club como el Almería". En referencia a que la entidad rojiblanca no ha hecho ningún ERTE ni entre la plantilla ni entre los empleados. Además de reconocer y "admirar todo lo que ha hecho Turki Al-Sheikh (presidente de la UDA) por Almería", con una aportación de 1,2 millones de euros para luchar contra el coronavirus en la provincia.

Espera que la situación se normalice, dentro de que "todo lo que estamos viviendo es extraordinario". Para poder luchar a nivel deportivo por el ascenso, "aunque pueda ser extraño el conseguirlo en campos vacíos". Pero, a su juicio, lo que prima "es la salud de todos". Para llegar a esa situación queda todavía tiempo. Un periodo que nadie puede calcular. Para el que, en cuanto a la competición, "todos tenemos que ceder algo para que pueda haber fútbol". Porque, "no todos los jugadores tenemos mansiones con piscina y necesitamos trabajar". De lo que ha ganado, "no me da para que vivan mis hijos y mis nietos", como sí le puede pasar a otros. Futbolista es. Como lo es Leo Messi. Como lo es también un jugador de Tercera División.