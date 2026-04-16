El Rey Felipe VI comprueba en Almería la fuerza del Ejército del futuro

Unidades del Centro de Fuerza Futura del ET realizan una demostración de empleo de capacidades diferenciales en un supuesto táctico donde se muestra la aplicación tecnológica en su desarrollo.

El Rey Felipe VI asiste este jueves a una demostración táctica de la fuerza futura del Ejército de Tierra. El evento se enmarca en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 y en el proceso de modernización conocido como Fuerza 35, que busca adaptar las capacidades militares a los escenarios de combate venideros.

El monarca se ha desplazado a la base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería), sede de la Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión, para presenciar la exhibición. La demostración, organizada por el Centro de Fuerza Futura 2035, permite experimentar con nuevas tecnologías y capacidades diferenciales en un entorno de condiciones realistas.

Colaboración cívico-militar

En esta edición participan más de una treintena de compañías nacionales, además de centros tecnológicos y universidades. Esta colaboración público-privada es clave para "identificar soluciones viables, orientar desarrollos futuros y fomentar una respuesta más rápida ante las necesidades de la fuerza", según fuentes del Ejército.

Horizonte 2035

El proceso de transformación del Ejército de Tierra se ha estructurado en tres fases: conceptual, experimentación e implementación, con un horizonte temporal que se extiende hasta 2035. El primer hito será la Fuerza Posible en 2026, que incorporará las primeras capacidades nuevas, seguido de la Fuerza Avanzada en 2030, más próxima al modelo final.

Esta no es la primera vez que el Rey muestra su interés por este proyecto. Ya en mayo de 2021 asistió en Viator a una demostración del Grupo de Combate Experimental y conoció de cerca programas clave como el del vehículo de combate sobre ruedas 8x8.