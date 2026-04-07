Registrado un seísmo de magnitud 2,5 con epicentro en Alborán frente a la costa de El Ejido

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a primera hora de este martes 7 de abril un terremoto de magnitud 2.5 y con epicentro en la zona norte del Mar de Alborán frente a la costa de El Ejido (Almería).

El seísmo se ha registrado a las 06.12 horas a nueve kilómetros de profundidad, según el primer cálculo provisional ofrecido por el IGN en su página web, consultada por Europa Press.

Se trata del segundo terremoto en la zona en las últimas 24 horas tras el registrado a las 11.55 horas de este lunes en Alborán Norte, de magnitud 3.2 y a 30 kilómetros de profundidad.

Este seísmo fue sentido con intensidad en Balerma, en la costa de El Ejido, y en la localidad granadina de Motril.