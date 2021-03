Recortar, recuperar y aumentar: La trilogía pretendida por la UD Almería

La UD Almería juega este domingo (14.00 horas) en El Toralin ante la Ponferradina. Sabiendo lo que han hecho la mayoría de sus rivales directos en la lucha por el ascenso a la Liga Santander. Sabiendo que duermen, en la noche del sábado al domingo, como tercer clasificado. Han perdido, de manera momentánea, el segundo puesto. Que podrán recuperar si vencen al cuadro leonés.

De esta manera, si suman los tres puntos del partido, habrán recortado y aumentado. Lo primero, en relación a un Mallorca (líder) que no ha pasado del empate en su campo contra el Real Oviedo. En lo segundo, en relación al Leganés y el Sporting de Gijón. Los madrileños han perdido en su casa (0-2) ante el Fuenlabrada. Los asturianos no pasaron del empate en Sabadell (1-1).

Un sábado, por tanto, que demuestra la dificultad que existe en la Liga SmartBank para sumar puntos. También para los equipos de la parte alta de la clasificación. Sobre todo cuando se está ya, como ahora, en el último tercio de la temporada regular. Un triunfo de entre los cuatro equipos que ya han jugado.

SADIQ, BAJA

En el caso del Almería, los de José Gomes no podrán contar para este partido con Sadiq. El máximo goleador del cuadro almeriense (14) es baja por sanción. El técnico declaró, este viernes, que Juan Villar tenía más opciones de ser su sustituto como '9', aunque no descartó ninguna de las opciones. Del resto del equipo, Nikola Maras cumplió ante el Alcorcón un partido de suspensión, por lo que ya está disponible para el preparador portugués. Hasta conocer el equipo inicial no se hará pública la convocatoria, como ya es habitual en el cuadro almeriense, pese a que están desde esta tarde en Ponferrada, tras viajar en chárter hasta León.