Reconocen con el Escudo de Oro de Almería la importante labor “solidaria” de los Donantes de Vida

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado la importante labor, muchas veces silenciosa y anónima, del donante, determinante para que muchas personas puedan seguir viviendo, o para que otras tengan una vida mejora y más digna”, durante el acto, celebrado en el Salón de Plenos, de concesión del Escudo de Oro de la Ciudad a Juan Francisco Gutierréz Cuadrado y Juan José Moya López, en reconocimiento a la labor social desarrollada en la ciudad, haciendo gala de una gran generosidad al haber realizado más de cien donaciones de sangre en 2022.

Un reconocimiento que el Ayuntamiento de Almería, junto a la Asociación de Donantes de Almería y el Centro de Transfusiones de Tejidos y Células de Almería, han hecho extensivo a Laura Gutiérrez Fámez y Rosa María Carmona García, donantes de menor edad en el último año.

Acompañada del delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, del diputado provincial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, Francisco Álvarez, del director del Centro de Transfusiones, Aref Laarej Sadiki, y del presidente de la Asociación de Donantes de Almería, José Nemesio Pascual, la alcaldesa ha querido con este acto “visibilizar el compromiso ético y social de quien, libremente, decide colaborar en salvar vídas y mejorar la salud de los demás...a cambio de nada. Lo que de verdad mueve a las ciudades son las personas y el compromiso de éstas con los demás”, ha subrayada, reconociendo una vez más “la extraordinaria red de solidaridad y afecto de nuestra ciudad”,

A los donantes, representados hoy en este acto por quienes recibían la insignia de oro de la ciudad, la alcaldesa ha animado “a seguir en esta línea de trabajo y dedicación, dando ejemplo de constancia y altruismo. Donar es algo necesario y normal. Tenemos que contribuir a normalizar la donación como una actitud cívica de solidaridad cotidiana”, ha expresado la regidora, trasladando a la sociedad almeriense el importante papel que una asociación como la de Donantes de Vida tiene “ayudando a garantizar la mejor asistencia sanitaria posible”.

DONAR VIDA

Añadía finalmente en su intervención Vázquez que “la sangre es como el cariño; no se fabrica. Se tiene y se da sin esperar nada a cambio”, al tiempo que ha insistido en que “nuestros hospitales necesitan sangre todos los días”, animando con ello a “donar vida”.

Por su parte, el responsable del Centro de Transfusión Sanguínea, Arif Laarej, ha agradecido a los donantes sus donaciones, los de hoy en edades comprendidas entre los 18 y los 69 años. “El que salva una vida es como si salvase a toda la humanidad”, citaba Laarej, animando “a que cunda el ejemplo de las personas hoy distinguidas. Su sangre, su plasma, son necesarios. Precisamos de esas donaciones para seguir atendiendo a los cinco hospitales de la provincia que necesitan, todos los días, sesenta donaciones. Tratamientos oncológicos que no se podrían hacer. Tratamientos de quimioterapia que no se podrían hacer. Anemias en mujeres embarazadas que no se podrían curar. Intervenciones quirúrgicas. La importancia de una donación es inmensa”, recalcaba.

Al acto de entrega de Escudo de Oro y otras distinciones han asistido también los tenientes de alcalde y concejales del Equipo de Gobierno, representantes de los grupos políticos con representación municipal, el comisario provincial de Almería, Gumersindo Vila; el jefe provincial de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Enrique Mora Pérez; el vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, Francisco Javier Lozano y el Teniente Coronel Jefe de Operaciones y Jefe Accidental de la Comandancia, Pedro Herrera, además de familiares y amigos de los hoy homenajeados en este acto.