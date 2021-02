¿Qué tienen en común Sting, Bisbal, Amaral, Jamiroquai, Amy Macdonald, Kylie Minogue, The Pogues o Mika?

Almería es una tierra de cine. Pero, también, de videoclips. Grandes cantantes o grupos internacionales han decidido, a lo largo de su carrera, utilizar los escenarios naturales que da la provincia más oriental de Andalucía para contar, en esa pequeña historia, lo que la canción quiere transmitir. Con dos escenarios que suman más 'adeptos' de entre los que hemos escogido en este reportaje. El Desierto de Tabernas y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Lugares a los que, en algunos casos, llegaron para rodar el vídeo como un trabajo más. También los hay que repiten porque han tomado Almería como algo más que un destino de vacaciones. Que de todo hay.

Porque son solamente varios ejemplos de los que han acudido a tierras almerienses para ser los embajadores a nivel mundial. Aunque, como también ocurre en el cine, bien haya dado la sensación de que el vídeo representa el Oeste americano, el Norte de África, otra ciudad mediterránea o, directamente, un simple bar para reunirse los amigos. De todos los estilos musicales. Españoles, franceses, escoceses, ingleses y norteamericanos. De todo hay en esta información. Y a lo largo de las tres últimas décadas.

STING

Comenzamos por Sting. El líder que lo fuera de Police llegó a Almería para rodar el vídeo de 'This Cowboy Song'. No hay que pensar mucho para tener claro que los escenarios naturales fueron el Desierto de Tabernas y para que pareciera el lejano Oeste americano. Sacó el disco en el que está dicha canción en 1995. Antes, en 1993 estuvo en la capital para dar un concierto ante 12.000 personas en el llamado Recinto Ferial, a la espalda del Auditorio Maestro Padilla. ¿Días de inspiración?

JAMIROQUAI

Si Sting fue de los 'precursores', bien podría ser una referencia para Jamiroquai. Porque el grupo británico, liderado por Jason 'Jay' Kay, sacó su segundo disco de estudio en el mismo 1995. El título era 'The Return of the Space Cowboy'. ¿Casualidad?

Jay ha tomado la provincia de Almería como algo más que un punto de visita. Amante de los coches, lo demuestra en dos vídeos que os mostramos. Cosmic Girl y Cloud 9. En ambos, transitando por las carreteras de la provincia. Por el Desierto de Tabernas que tan bien conoce, como teniendo de referencia final la Iglesia de Las Salinas en Cabo de Gata. Un auténtico icono que ha sido imagen de películas o series. Con su recta perfecta, junto al mar Mediterráneo, para poder coger tomas desde la propia playa o desde el aire. Perfecto escenario del turismo diferente que existe en Almería.

En Cosmic Girl (1996) comienza en el amanecer en el Cabo de Gata. Un Ferrari F355 negro pasar y se inicia la persecución a máxima velocidad a través de las curvas que dibuja la ruta. Un vídeo de hasta cuatro versiones distintas. Se dice que la canción está inspirada en Mónica Cruz...

...que es la protagonista de Cloud 9. Ambos rodados en Almería. En esta canción, también con coches como trasfondo, es un 'homenaje' a Cosmic Girl, la considerada como la 'canción de los coches'. Es tanto el homenaje como que empieza en el mismo lugar que acaba la anterior, con un coche llegando a la Iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata. Ya sin carreras ni piques con otros coches. Recordando el pasado... y el baile con Mónica Cruz, la hermana de Penélope Cruz.

AMARAL

En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar también transcurre otros de los vídeos más icónicos de Amaral. 'Días de verano' (2005) fue rodado durante tres semanas en gran parte del término municipal de Níjar. También, con coches como parte importante del desarrollo. Aunque más del 'pueblo' que los de gama muy alta de Jamiroquai. La huida de Eva Amaral la traslada por parajes de sobra conocidos por el grupo zaragozano. Siempre reconociendo el amor que sienten por la provincia de Almería, en la que han comenzado alguna de sus giras y a la que vienen, profesionalmente, desde el 2000.

AMY MACDONALD

Y si hemos comentado que el Desierto de Tabernas también 'competía' por liderar esta particular clasificación, la escocesa Amy Macdonald es un claro ejemplo. 'Slow it Down' (2012) sirvió para escoger este paraje como el escenario perfecto en el que contar su historia. También, como en el caso de Amaral en 'Días de verano', un recorrido de huída. La autora de 'This is the life' muestra su particular estilo junto a los olivos que tanto reconocimiento internacional están teniendo en los últimos años.

MIKA

De Escocia a Francia. Aunque, gracias a Mika, podría ser a cualquier parte del mundo. Porque su 'Boum Boum Boum' (2014) mostró la 'versatilidad' de Almería para los rodajes en los que se quiere hacer creer que se está en cualquier parte del mundo. El Oeste americano, el Desierto del Sáhara, la época victoriana, la Francia de los Reyes, playas paradisíacas del Caribe... todo sin salir de Almería y sus escenarios naturales. El mejor plató posible.

KYLIE MINOGUE

Como también lo escogió la australiana Kylie Minogue para rodar el videoclip de 'Some Kind Of Bliss' (1994). Tabernas y sus carreteras fueron el escenario. Retrocediendo a la época de Sting. Matrícula extranjera de los coches, el traje de la policía de cualquier otro país que no fuera España, pero la gasolinera de Campsa, Cajamar era todavía Caja Rural de Almería y una pintada que se podía leer 'Viva la libertad y muera ETA'. Eran otros tiempos.

DAVID BISBAL

Para ir terminando con 'producto de la casa'. David Bisbal comenzaba su carrera internacional tras su participación en Operación Triunfo. Y el primer videoclip tuvo lugar en Almería. Los Genoveses, Mónsul... y otros escenarios naturales del Parque Natural Cabo de Gata para su 'Ave María'. Un vídeo que fue el inicio para que, en estas dos décadas, miles de fans del cantante de la Barriada de Los Ángeles de la capital almeriense se hayan tomado fotografías (en los últimos años llamadas selfis) en esos escenarios... y en cualquier parte de Almería que haya sido importante en su vida.

Un hecho que la Diputación Provincial de Almería ha tomado para idear una 'alianza' y que el cantante sea su imagen en el exterior. 'Diez mil maneras' fue un sencillo escogido para promocionar la provincia en sus giras.

THE POGUES

Y para acabar, una canción 'almeriense'. No son de esta tierra. Pero sí que se lo pasaron muy bien en una visita que hicieron en época de la Feria de Almería (agosto). Tal fue la 'inspiración' que escribieron y le pusieron melodía a 'Fiesta'. Las muñecas 'chochonas', las atracciones de Feria, los amigos... todo lo que convierte la Feria de Almería en la 'Fiesta' para el grupo británico. Aquí ya no hizo falta buscar escenarios naturales ni en el Parque Natural ni en el Desierto de Tabernas. No tuvieron que salir de la capital. Ni falta que les hizo.