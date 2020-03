¿Qué libro o película te apetece disfrutar este fin de semana?

En tiempos de confinamiento, como el que nos encontramos tanto en España como en gran parte del mundo, hay mucho tiempo del llamado 'libre'. Momentos que se incrementan en días como el de hoy y el de mañana. El fin de semana que ya de por sí suele ser de asueto, pero que en estas semanas es de reclusión en cada uno de los domicilios. Y nada mejor que tener alternativas con las que poder pasar el tiempo lo mejor posible.

Como son los libros y las películas. Dos 'herramientas' que podemos tener a mano o de forma virtual. Y si se tiene la sensación de que ya se han agotado todas las ideas y lo que se tiene en casa, en COPE Almería hemos pedido a un amplio espectro de la sociedad que nos hagan recomendaciones para todos vosotros. Para que se note el abanico tan grande que hay, ninguno ha repetido recomendación. Ni en cuanto a los libros ni tampoco para ver películas. Eso sí, aquí hay algunas excepciones. Muy futboleras, todo hay que decirlo. Dos periodistas que nos han recomendado algo más que una película. Sandra Gálvez, directamente, apunta a dos partidos. Mamen Hidalgo prefiere una serie, también con el deporte rey como hilo conductor de la trama.

Hay de todo y para todos. Para los más pequeños de la casa. Para los más mayores. Para compartirlo en familia. Para esos momentos en los que una persona está sola. Comedias, dramas, bélicas, históricas... como lo es la vida en general. Para comprobar que hubo también otros confinamientos provocados por una guerra. Con un enemigo al que se le ponía cara y cuerpo. Al que se le podía identificar. El Diario de Ana Frank o La vida es bella son dos claros ejemplos.

Libros (recomendado)

Películas (recomendado)

Susi Ibáñez Toro (concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar)

La edil del consistorio roquetero recomienda como libro 'El Diario de Ana Frank'. "Es una historia que marca, sobre todo si visitas un campo de concentración. Más en los tiempos que estamos viviendo. Un confinamiento muy distinto. En una guerra sabes por dónde viene el enemigo. Aquí no". Como película, 'Noviembre dulce'. "Fue la banda sonora de mi boda. Años después viví el cáncer muy de cerca con mis padres".

Paulino Granero (preparador físico selección de Rusia de fútbol)

El deportista da el mismo título tanto para el libro como para la película. 'La vida es bella' (Roberto Benigni) es la elegida por Paulino Granero. No es para menos. "Conocí a la que es mi mujer al salir del cine tras verla cada uno. Son casualidades de la vida". Ahora, "en los tiempos que estamos viviendo por desgracia, creo que es buena para ver la película o leer el libro para reflexionar". Y hace unos meses, en los premios del Deporte en Roquetas de Mar, de nuevo 'estuvo' en su vida. "Me invitaron a la Gala sin saber que sería premiado. Mi mujer subió al escenario y tocó en el piano la banda sonora. Y anunciaron que me daban uno de los premios. Fue un momento de una gran carga emocional".

Mary Ruiz (presentadora de TVEmos)

La polifacética actriz y presentadora, que actualmente la podemos ver todas las noches en La1 en el programa TVEmos, participa en esta petición de COPE Almería con un libro llevado al cine y con una película que está recién llevada a la televisión, en plataformas como Netflix, y que ha sorprendido al gran público con grandes interpretaciones. Nos referimos al libro 'El intercambio', mientras que la película elegida es 'Historias de un matrimonio', con el protagonismo de Scarlett Johansson y Adam Driver.

Verónica Ruiz (jefa de Informativos de COPE Almería)

Nos quedamos en nuestra casa. En COPE Almería, también haciendo teletrabajo, está Verónica Ruiz. La jefa de Informativos de esta emisora está en estos días leyendo 'La Mansión. Tiempos gloriosos', de Anne Jacobs. Una casa señorial. Una aristocrática familia. Un amor inalcanzable... en plena Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la película, 'Atrápame si puedes'. Un excelente duelo interpretativo entre Leonardo Di Caprio y Tom Hanks. Peliculón.

Manolo Herrera (Conservas La Receta)

Empresario de una de las marcas de Sabores Almería. El Imperio Romano en los ojos del joven Publio Cornelio Escipión es la base de 'Las Legiones Malditas'. En cuanto al cine, algo más que un clásico y con el que pasar, si se pone la trilogía completa, todo el sábado o domingo sin levantarse del sofá. Porque su recomendación es 'El Padrino'. Horas y horas pudiendo disfrutar de Marlon Brando, Al Pacino o Robert de Niro.

María del Mar Martínez (directora de Escuela Infantil Educamar)

En su pensamiento están los más pequeños de la casa y, también, los padres que están en estos momentos las 24 horas al día con los niños en el domicilio. Recomienda dos libros como son 'El cuento de Elmer' y 'El monstruo de los colores'. Para niños de entre 1 y 3 años y, sobre todo, "para que los progenitores puedan descubrir cómo están los pequeños de la casa". Como película no tiene ninguna duda en recomendar 'Coco' y 'Del revés', "para conocer las sensaciones de los niños". En el vídeo podéis ver 'La canción de Elmer'.

Miguel Cárceles (periodista de Ideal)

Al igual que hace María del Mar Martínez, en el caso de Miguel Cárceles también piensa en el tiempo que debemos estar en casa y hace una doble recomendación, tanto para los libros como para ver el cine en nuestro domicilio. En las letras, las de 'Furias Divinas', de Eduardo Mendicutti, "si queremos una comedia atrevida y desenfadada", y 'La mala hierba', de Agustín Martínez, "que es un thriller con el desierto almeriense como telón de fondo". En cuanto al cine, un clásico como 'Desayuno con diamantes' o 'Good bye Lenin'.

Ramón Bogas (responsable comunicación Diócesis de Almería)

Dos ejemplos de superación y de ver que lo que nos está pasando ahora, quizás, nos permite ver de otra manera todo lo que nos ha pasado antes o ver de forma diferente lo que pueda pasar en el futuro. En literatura, el responsable de comunicación de la Diócesis de Almería nos recomienda 'Si tú me dices ven lo dejo todo, pero dime ven', de Albert Espinosa. El autor de 'Pulseras rojas'. En cuanto a la película, 'A ganar'. Una historia de un equipo de chicas que juegan al voleibol y que mezcla el drama y la solidaridad entre ellas.

Nur Hachem (médico de familia-médico estético Centro Láser Almería)

La doctora va por dos clásicos, pese a que no tienen tantos años desde su estreno, que así se han convertido. Para la lectura, 'La insoportable levedad del ser', de Milan Kundera. Las dudas existenciales de un hombre en torno a la vida en general. Dudas y más dudas que se tienen ahora. Para sentarse y poner los ojos y los sentidos en la pantalla de la televisión, Nur Hachem cree que una buena opción para este fin de semana es 'Hacia rutas salvajes (Into the wild)'. Cómo se marca el destino tras regalar todos sus ahorros, deshacerte de las pertenencias y realizar un viaje por Alaska. Viajar... un sueño ahora mismo.

Maribel García (psicóloga)

Tira por un libro que se ha convertido de culto. Se trata de 'El guardián sobre el centeno', de Salinger. Son las historias mentales de un adolescente, recomendado por una psicóloga. En cuanto a la película, una de superación. Tanto personal como de quitar prejuicios que, en diversas situaciones, tienen que desaparecer porque todo lo demás resulta ser más importante. La cinta elegida por Maribel García es 'Intocable'. Una historia real francesa de un millonario paralítico y su ayudante.

Tirso Calero (director de cine, teatro y televisión)

El responsable de la serie 'Servir y proteger', que se emite a diario en La1 (17.15 horas), recomienda para COPE Almería el libro 'La sospecha de Sofía'. Ya en su décima edición, mezcla romanticismo y suspense. Ambientada en los años 60. Para la pequeña pantalla (aunque cada vez las televisiones son más grandes), se fija en 'Mula', del que para Tirso Calero es el último director de cine clásico, que no es otro que Clint Eastwood, que empezó su exitosa carrera como actor en Almería.

Raúl Lozano (director deportivo de fútbol)

El que fuera jugador de la UDA o Sporting de Gijón, entre otros, también ejerció de director deportivo en ambos clubes, se une a las recomendaciones que os proponemos para este fin de semana (ampliable para cuando queráis) con un libro que está leyendo estos días. Se trata de 'El baile de la victoria', de Antonio Skarmeta. Por su parte, para poder ver el desarrollo de actores y actrices con guión en una película apunta a 'Nueve reinas', de Fabián Bielinsk (Argentina) y con el gran Ricardo Darín como protagonista. La historia de un estafador veterano y su socio novato.

Sandra Gálvez (periodista)

Lectora constante, siempre tiene un libro entre manos. Ahora, en casa y haciendo teletrabajo, está leyendo a uno de sus escritores de referentcia como es Máximo Huerta. Recomienda un libro del que fuera ministro de Cultura como es 'No me dejes'. Eso sí, para la referencia cinematrográfica prefiere 'cambiar'. Especialista en fútbol, sus colores rojiblancos almeriense se nota en la recomendación. "El partido UDA-Atlético de Madrid, que ganó el Almería por 2-0, con los dos goles de Verza", nos dice. Pero también, para emociones fuertes, cree que el Sao Paulo-Tigre (final Copa Sudamericana de 2012) puede ser una buena opción. "Pasó de todo. Hubo hasta pistolas en el descanso".

Mamen Higaldo (periodista de Newtral y escritora)

Acaba de sacar al mercado su primer libro. 'Compartiendo la gloria' es la historia de siete jugadoras de fútbol contadas en primera persona. Vero Boquete, Vicky Losada o Alba Palacios son algunas de sus protagonistas. Es una recomendación que hacemos nosotros. La que hace ella, a nivel literario, es 'Prohibido nacer', de Trevor Noah. Memorias de racismo, rabia y risa. Para la televisión, una serie. Con el fútbol como hilo conductor. La noruega 'Home Ground', con el exjugador John Carew como protagonista, que ha dado la vuelta al mundo por su originalidad.

Jordi Folqué (periodista)

Y si se me permite, un servidor también hace sus recomendaciones. Un libro que también es película y que es una exactitud. Aunque se nota que el guión lo hizo la misma autora de la novela, no es menos original que no era un 'traslado' tan sencillo. El libro es 'Como agua para chocolate', de Laura Esquivel. Una historia que se desarrolla en México y que tiene a la cocina y el amor como partes fundamentales. En cuanto a la película, 'Love Actually'. La Navidad y las relaciones personales en una obra muy coral con Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson o Keira Knightley, entre otros muchos.