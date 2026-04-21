El Puerto de Almería se expande con una obra millonaria para atraer inversión y liderar la eólica marina

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado las obras para la ampliación del Muelle de Pechina, un proyecto clave que busca atraer inversión y aumentar los tráficos de mercancías. La actuación cuenta con un presupuesto base de 30,6 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 22 meses. Esta iniciativa responde a la tendencia de crecimiento del puerto, que cerró 2024 con un aumento de más del 5%, superó el 10% en 2025 y en los dos primeros meses de 2026 ya registra una subida superior al 6%.

Un impulso a la industria y la energía eólica

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que "con la ampliación del Muelle de Pechina el puerto gana capacidad y potencia sus posibilidades para la implantación de nueva industria con la nueva superficie generada". El objetivo es claro: crecer en tráfico de graneles sólidos, permitir el atraque de buques de mayores dimensiones gracias a la prolongación de la línea de atraque y el aumento de calado, lo que, según Soto, "posibilitará diversificar la mercancía".

Con la ampliación del Muelle de Pechina el puerto gana capacidad y potencia sus posibilidades para la implantación de nueva industria"

Además, el proyecto posiciona al Puerto de Almería como un actor estratégico en el sector de la energía eólica marina. La presidenta ha destacado que la ubicación y características de la infraestructura permitirán convertirlo en un "importante centro de producción y nodo logístico de transporte de piezas y componentes de aerogeneradores", aprovechando su cercanía a zonas con alto potencial para el desarrollo de parques eólicos en el Mediterráneo.

Detalles técnicos de la ampliación

La obra consiste en la prolongación de la línea de atraque en 260 metros, alcanzando un calado de 18 metros y generando una nueva explanada de 5 hectáreas. Para ello, se utilizará una solución de cajones de hormigón armado. Del total de la ampliación, 215 metros quedarán trasdosados para ampliar la explanada existente, mientras que los 45 metros restantes se mantendrán sin trasdosar para permitir futuras ampliaciones del muelle.

Esta actuación, considerada estratégica, ha recibido un importante respaldo financiero de la Unión Europea. Cuenta con una subvención de 6 millones de euros procedentes de los fondos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2021-2027, destinados a impulsar una red transeuropea de transporte que sea eficiente y sostenible.