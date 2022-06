El presidente de Cosentino, 'honoris causa' por la UAL, reclama la formación dual para atajar el paro juvenil

El presidente de la multinacional Grupo Cosentino, Francisco Martínez-Cosentino, ha sido investido este viernes doctor honoris causa por la Universidad de Almería (UAL) en un acto en el que ha reivindicado innovar en la enseñanza y potenciar la formación dual, ya sea a través de ciclos formativos o las universidades, para atajar el paro juvenil, el cual ha identificado como uno de los grandes problemas sociales.

Así lo ha trasladado ante el Paraninfo de la UAL durante su intervención, en la que ha dado las gracias por este reconocimiento y ha recordado su propia trayectoria como empresario. "Ayer viví la ruina, muchas veces, y hoy me hacéis doctor, así es la vida. La vida es maravillosa", ha afirmado el representante de la compañía dedicada al diseño y producción de superficies.

El empresario se ha dirigido así a los estudiantes para animarles a vivir "con pasión" sus años de aprendizaje, "conociendo gente y viajando, porque viajar es clave". "Identificad y perseguid vuestra vocación, que es lo que os hace únicos, es importante saber cuál es vuestra vocación, dónde os vais a tirar las máximas horas posibles, ya que si os equivocáis en vuestra vocación vais a ser unos desgraciados", ha dicho.

En esta línea, ha incitado a las administraciones y a las empresas a alcanzar "acuerdos" y apostar por sistemas de formación que involucre a los estudiantes con las empresas; un modelo que fue "una revolución en Alemania hace 40 años" y en la que "el País Vasco va por delante". "La formación profesional dual es el futuro, tenemos que preparar a nuestra gente para todo lo que viene", ha estimado.

Como ejemplo ha puesto a su empresa, con sede central en Cantoria (Almería), que cuenta con una escuela de formación profesional actualmente con cerca de 200 alumnos y una tasa de ocupación de "casi el 97 por ciento", toda vez que también contempla sistemas de formación dual con la Universidad de Almería, con más de 40 alumnos.

"Tenemos un reto, que nuestros jóvenes estén trabajando a la misma vez que están estudiando con todas las garantías posibles, pero tenemos que hacerlo, no nos podemos permitir el paro que tenemos", ha manifestado Martínez-Cosentino, quien ha animado a los empresarios a tener "espíritu de superación" para "invertir" en innovación y que haya "crecimiento". "No siempre se acierta, entonces es preciso rectificar, qué palabra en la empresa y en la vida", ha apostillado.

En la misma línea, ha apostado por dar "oportunidades" a los jóvenes que "tienen fuerza y talento para liderar el futuro", ya que "una sociedad con un alto paro juvenil está en grave peligro". "No tienen los complejos de muchos de nosotros, Cosentino tiene gente joven mandando en Singapur, Australia, Estados Unidos, Canadá... sin complejos, gente maravillosa", ha mencionado antes de garantizar que su "frescura" y "entrega" llega a "suplir la falta de experiencia".

Con ello, el líder de la compañía de superficies ha expresado su "preocupación" por que algunos municipios de Almería, como Níjar o Vícar, se sitúen como los más pobres del país al ser los de menor renta por habitante de España. "No nos podemos convertir en el París que hemos visto en la final del Real Madrid y el Liverpool, en Marsella o en Bruselas, tenemos que hacer que la gente inmigrante, los que están en nuestra tierra, vivan dignamente y tenemos que buscar una solución para que no sea un problema que tarde o temprano nos explotará", ha reclamado.

"La cohesión social, la igualdad de oportunidades y la dignidad de desfavorecidos me preocupa. Creo que en estado de bienestar y me inquieta que esté amenazado por las intolerables evasiones fiscales, que no se puede permitir porque darían dinero suficiente para pagar menos impuestos, o sea por los abusos al sistema", ha explicado antes de advertir de que "existe el riesgo de perder lo conquistado", para lo que ha sugerido también un impulso a la "robotización de la administración" para "quitar burocracia" y destinar recursos "a la sanidad, las pensiones y las personas más débiles".

"REINDUSTRIALIZAR EUROPA"

El presidente de la multinacional almeriense ha reflexionado sobre los últimos años afectados por la pandemia de covid-19 y la guerra de Ucrania, lo que "demuestra lo importante que es reindustrializar Europa" y dejar de desplazar los centros de producción a otros continentes.

"Nos hemos dado cuenta de lo importante que es cuando no la tenemos, cuando no llegan los barcos de Asia, que es una de las causas de la inflación", ha explicado en relación a la necesidad de recuperar el pulso de la producción en Europa para que el continente sea "un buque importante" en el conjunto global. "En esto he pensado y dedicado mi vida, para hacer de mi pueblo de 5.000 habitantes una empresa competitiva en el mundo a partir de la honestidad, afán de superación y humildad", ha dicho.

De igual manera, ha manifestado su preocupación por el cambio climático y las estrategias que las empresas, desde su responsabilidad corporativa, pueden capitanear para frenarlo y revertirlo. "No tenemos derecho de hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos, nos toca mover la economía circular sin agotar los recursos ni amenazar el medio ambiente", ha dicho antes de trasladar la apuesta de su empresa por el uso de las aguas regeneradas y el empleo de energías renovables.

Para Martínez-Cosentino, la vocación empresarial existe realmente y no puede ser negada "sin cerciorar una parte del espíritu humano". "En las sociedad totalitarias que no respetan la dignidad de la persona, se persigue al artista, al periodista y al empresario. Ahora bien, como toda auténtica vocación, ser empresario debe entenderse como un servicio a la comunidad", ha defendido para resaltar el valor de la iniciativa privada.

Como empresario, ha reconocido que "ningún negocio está garantizado", por lo que ha recomendado un "conocimiento profundo de un sector" y "minimizar los riesgos mediante la diversificación", ya sea geográficamente como en productos, con diferentes marcas y nichos de mercado. "Esta tarea de gestionar riesgo es más importante conforme el tamaño de la empresa y el impacto en la sociedad de una eventual crisis empresarial", ha observado.

Martínez-Cosentino ha valorado así el papel de "agente social" que ostenta también el empresario, quien ha de "participar" de todo su sector y no "caer en la endogamia del despacho o de la fábrica", ya que estar "conectado" le hará "ser mejor empresario y persona". De igual modo, ha apostado por desarrollar el lado "filantrópico" e impulsar, desde las posibilidades propias, la iniciativa social y cultural.