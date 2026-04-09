El PP de Almería aprueba su lista para el 17-M con el objetivo de "reforzar el respaldo" a Juanma Moreno

El Comité Electoral Regional del Partido Popular ha dado luz verde a las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas del 17-M en las ocho provincias andaluzas, que ahora serán elevadas al Comité Electoral Nacional. En Almería, la lista la encabeza el presidente provincial, Ramón Fernández-Pacheco, con el objetivo de revalidar el apoyo obtenido en los comicios anteriores y fortalecer el respaldo de la provincia al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Una lista que combina experiencia y juventud

Fernández-Pacheco ha calificado como "un honor y una gran responsabilidad" el hecho de encabezar la candidatura almeriense. Según ha destacado, la lista refleja la pluralidad de la sociedad almeriense, integrando perfiles que combinan la experiencia en la gestión pública con la suma de nuevas generaciones.

El dirigente popular ha subrayado que el PP se presenta con un proyecto "sólido y centrado en seguir mejorando la vida de los almerienses", basado en la gestión que ha desarrollado el Gobierno andaluz en los últimos años. En este sentido, ha afirmado que "la provincia ha experimentado avances importantes" en áreas clave como las infraestructuras, los servicios públicos o el desarrollo económico, y ha defendido la necesidad de continuar este impulso.

La provincia se juega mucho

Asimismo, Fernández-Pacheco ha asegurado que todo el Partido Popular de Almería está preparado para afrontar unos comicios en los que, según sus palabras, "la provincia de Almería se juega mucho". Para ello, ha señalado que la formación encara la campaña con "ilusión, cercanía y el compromiso de seguir cumpliendo con los almerienses".

La provincia de Almería se juega mucho" Ramón Fernández Pacheco Presidente del PP de Almería

Candidatura del PP de Almería para las elecciones del 17-M

1. Ramón Fernández-Pacheco. 2. Mª Carmen Castillo. 3. Pablo Venzal. 4. Julia Ibáñez. 5. Manuel Guzmán. 6. Ángeles Martínez. 7. Juan José Salvador. 8. Mónica Morales. 9. Diego Martínez. 10. Alba Caballero. 11. Joaquín Navío. 12. María Gracia Alarcón. SUPLENTES: 1. Luis Manuel Martínez. 2. Yolanda Carmona. 3. Juan Domingo Navarro. 4. María del Carmen García.