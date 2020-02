Partido de alto voltaje en Huesca para el Almería

La UDA se mide este sábado (16.00 horas) al Huesca en tierras oscenses. En lo que se puede calificar de un partido de muy alto voltaje. Porque el cuarto clasificado recibe al segundo. Con tan solo tres puntos de diferencia entre ellos. Porque el Real Zaragoza, con un encuentro menos, se ha colocado entre los dos. Porque vienen, tanto Huesca como Almería, de perder la pasada semana. Porque quieren tener, además, el 'punto extra' del golaveraje particular entre ellos. Porque desean aumentar la mala racha del rival. Porque quieren dar un golpe encima de la mesa ganando a algo más que un rival directo. Y porque, tras esta jornada, se entra ya en el último tercio de la competición y todos quieren tomar ya posiciones.

Y todo, en el lado rojiblanco, tras una semana en la que se han sucedido muchos rumores. La mayoría sin ningún fundamento. Salidos de comentarios en redes sociales que, en algunos casos, se han convertido en noticia sin saber, muy bien, la procedencia de la misma.

Pero, en la realidad, lo que sí se ha podido constatar, aunque sin imágenes del protagonista, es que Turki Al-Sheikh ha estado en Almería. En una visita relámpago. Llegando al Estadio de los Juegos Mediterráneos para reunirse con el cuerpo técnico, jugadores y empleados de la entidad rojiblanca. Después de estar un mes en Nueva York realizándose pruebas médicas con operación incluida, el propietario de la UDA ha querido estar en su club antes de emprender, de nuevo, rumbo a su país. No hubo imágenes de ese encuentro. Al menos, la entidad no quiso que se viera a Turki Al-Sheikh en ningún momento. Medidas de seguridad para no poder captar ninguna instantánea con el máximo accionista.

En el plano deportivo, el Almería se mide al Huesca. Dos proyectos hechos, a nivel presupuestario, para regresar a la Liga Santander. Aunque ninguno de los dos tiene ninguno de los dos límites salariales más altos de la competición (Girona y Rayo Vallecano). Pero sí lo son por plantilla y capacidad económica.

Un choque en el que el que gane saldrá muy reforzado. El que pierda se puede quedar muy tocado. Nadie lo asegura, pero podría haber cambio en cualquiera de los dos banquillos si es el derrotado. La cita será esta tarde (16.00 horas) en El Alcoraz. Como siempre te lo contará el Tiempo de Juego de COPE.