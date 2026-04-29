El parque hinchable más grande del mundo aterriza en Almería

Almería se prepara para recibir una de las experiencias de ocio más esperadas de la temporada. El parque hinchable más grande del mundo, Funbox, abrirá sus puertas en el Centro Comercial Torrecárdenas el próximo 1 de mayo. De la mano de Productores de Sonrisas, este innovador espacio promete diversión sin límites para todas las edades.

Una experiencia gigante para toda la familia

Funbox ocupará más de 4.000 metros cuadrados dedicados al entretenimiento. El recinto cuenta con zonas de salto interconectadas y 10 áreas de juego diferentes, diseñadas para que tanto niños como adultos vivan una experiencia inolvidable y se convierta en una de las grandes atracciones de la primavera en la ciudad.

Entre sus principales atracciones se encuentran el Desafío Montañoso, la Battle Beam para poner a prueba el equilibrio, la Carrera de Obstáculos y un impresionante tobogán de 7 metros de altura. Además, el parque incluye zonas verdes, áreas de descanso y una cuidada tematización que convierte la visita en una experiencia inmersiva.

Un plan imprescindible en Almería

Con su combinación de actividad física, diversión y un entorno seguro, Funbox se presenta como el plan perfecto para familias y grupos de amigos. La cita para disfrutar de este paraíso hinchable será del 1 de mayo hasta el 7 de junio en el Centro Comercial Torrecárdenas, una oportunidad que promete emociones y risas.